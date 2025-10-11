Cabimas inundada por las fuertes lluvias registradas desde esta madrugada

Las lluvias registradas durante la madrugada de este sábado han generado múltiples anegaciones en el municipio Cabimas, estado Zulia, afectando la movilidad y generando preocupación entre vecinos de distintos sectores.

El reporte de las 6:00 a. m. del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) confirmó la presencia de mantos nubosos y precipitaciones en buena parte del occidente venezolano, con impacto directo en zonas urbanas y residenciales de la Costa Oriental del Lago.

Según el Regional del Zulia, los sectores como Ambrosio, El Lucero, Las 40 y casco central, se reporta acumulación de agua en calles y avenidas, colapso de drenajes y vehículos varados. Comerciantes y transportistas denuncian retrasos en sus actividades y piden atención inmediata ante el riesgo de afectaciones mayores.

Además de Cabimas, el Inameh informó sobre lluvias en otras regiones del país, incluyendo Bolívar, Amazonas, Apure, Guárico, Falcón, Táchira, Mérida y Trujillo. Las precipitaciones han estado acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, lo que incrementa el riesgo de crecidas de ríos y deslizamientos en zonas vulnerables.

Noticia al Día / El Regional del Zulia