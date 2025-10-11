Sábado 11 de octubre de 2025
Cabimas inundada por las fuertes lluvias registradas desde esta madrugada

El reporte de las 6:00 a. m. del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) confirmó la presencia de mantos nubosos y precipitaciones en buena parte del occidente venezolano, con impacto directo en zonas urbanas y residenciales de la Costa Oriental del Lago

Por Andrea Guerrero

Foto: Referencia
Las lluvias registradas durante la madrugada de este sábado han generado múltiples anegaciones en el municipio Cabimas, estado Zulia, afectando la movilidad y generando preocupación entre vecinos de distintos sectores.

El reporte de las 6:00 a. m. del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) confirmó la presencia de mantos nubosos y precipitaciones en buena parte del occidente venezolano, con impacto directo en zonas urbanas y residenciales de la Costa Oriental del Lago.

Según el Regional del Zulia, los sectores como Ambrosio, El Lucero, Las 40 y casco central, se reporta acumulación de agua en calles y avenidas, colapso de drenajes y vehículos varados. Comerciantes y transportistas denuncian retrasos en sus actividades y piden atención inmediata ante el riesgo de afectaciones mayores.

Además de Cabimas, el Inameh informó sobre lluvias en otras regiones del país, incluyendo Bolívar, Amazonas, Apure, Guárico, Falcón, Táchira, Mérida y Trujillo. Las precipitaciones han estado acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, lo que incrementa el riesgo de crecidas de ríos y deslizamientos en zonas vulnerables.

