Lunes 03 de noviembre de 2025
Cabimas se prepara para celebrar la Fiesta de San Benito de Palermo este 9 de noviembre

La actividad comenzará a las 10:30 de la mañana en la Plaza de La Rosa Vieja, junto a la emblemática imagen del Santo Negro, donde se espera la participación de feligreses, agrupaciones culturales y vecinos de distintas comunidades

Por Andrea Guerrero

Foto: Agencia
El próximo 9 de noviembre, el sector La Montañita, ubicado en la parroquia La Rosa del municipio Cabimas, será escenario de una nueva edición de la Fiesta en honor a San Benito de Palermo, copatrono de la Costa Oriental del Lago, en una tradición que ya suma 15 años de celebración ininterrumpida.

La actividad comenzará a las 10:30 de la mañana en la Plaza de La Rosa Vieja, junto a la emblemática imagen del Santo Negro, donde se espera la participación de feligreses, agrupaciones culturales y vecinos de distintas comunidades.

El capitán del Grupo Benedetto, Carlos Luis Roberti, informó a El Regional del Zulia que la festividad busca reafirmar la fe popular y mantener viva una expresión religiosa profundamente arraigada en la región. “A pesar de los intentos por eliminarla, seguimos luchando por preservar esta tradición”, expresó Roberti, quien además agradeció el apoyo de quienes colaboran cada año en la organización del evento.

Como parte de la programación, se realizará un recorrido desde la plaza hasta la calle San Nicolás, donde serán colocadas las imágenes invitadas. El evento contará con la participación de seis agrupaciones de chimbangles, tres provenientes de Cabimas y tres invitadas del municipio Lagunillas, específicamente de Ciudad Ojeda.

Noticia al Día / El Regional del Zulia

