Viernes 10 de octubre de 2025
Al Dia

El Día de Santa Lucía, patrona de los invidentes y protectora de la vista se conmemora el 10-Oct

Santa Lucía fue una joven mártir cristiana nacida en el siglo III en Siracusa, Italia

Por Andrea Guerrero

El Día de Santa Lucía, patrona de los invidentes y protectora de la vista se conmemora el 10-Oct
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Cada 10 de octubre se celebra en Venezuela y en diversas partes del mundo la conmemoración a Santa Lucía de Siracusa, reconocida como patrona de los invidentes y protectora de la salud visual. La fecha honra su legado espiritual y su vínculo con quienes padecen afecciones oculares, especialmente en comunidades devotas y centros de atención oftalmológica.

Santa Lucía fue una joven mártir cristiana nacida en el siglo III en Siracusa, Italia. Su nombre proviene del latín lux, que significa “luz”, y su historia está asociada a la defensa de la fe y al milagroso cuidado de la vista. En la tradición católica, se le atribuyen intercesiones por personas con ceguera o enfermedades visuales, y es invocada en oraciones por quienes buscan protección ocular.

En Venezuela, la devoción a Santa Lucía se mantiene viva en parroquias, hospitales y comunidades que celebran misas, procesiones y actos simbólicos cada 10 de octubre. La fecha también sirve para sensibilizar sobre la inclusión de personas con discapacidad visual y promover el respeto por sus derechos.

La Iglesia Católica reconoce a Santa Lucía como una de las santas más veneradas en el calendario litúrgico, y su imagen suele representarse con una palma de martirio y una bandeja con ojos, símbolo de su protección espiritual.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Titulares de la prensa nacional para este viernes 10 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 10 de octubre

Zulia bajo lluvias variables mientras Inameh monitorea trayectoria de la Tormenta Tropical Jerry

Zulia bajo lluvias variables mientras Inameh monitorea trayectoria de la Tormenta Tropical Jerry

Congreso de Perú impulsa destitución de Dina Boluarte

Congreso de Perú impulsa destitución de Dina Boluarte

Presidente Maduro solicita de urgencia una reunión en la ONU ante despliegue militar de Estados Unidos

Presidente Maduro solicita de urgencia una reunión en la ONU ante despliegue militar de Estados Unidos

Trump sugirió expulsar a España de la OTAN

Trump sugirió expulsar a España de la OTAN

Murió Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

Murió Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

Intentó quemar a su pareja junto a sus cinco hijos en Falcón

Intentó quemar a su pareja junto a sus cinco hijos en Falcón

Fandy transmite en vivo el nacimiento de su hija Luna

Fandy transmite en vivo el nacimiento de su hija Luna

Conductor quedó atrapado al volcarse su camión en Santa Bárbara del Zulia

Conductor quedó atrapado al volcarse su camión en Santa Bárbara del Zulia

"En la prevención está la cura y por eso abordamos el cáncer de mama y cuello uterino desde las comunidades": Ana Clara de Di Martino

El ocaso de Kevin Costner: derrumbe profesional y pérdidas millonarias

El ocaso de Kevin Costner: derrumbe profesional y pérdidas millonarias

Tormenta Jerry crece en el Atlántico con el pronóstico de convertirse en huracán el fin de semana

Tormenta Jerry crece en el Atlántico con el pronóstico de convertirse en huracán el fin de semana

Declaraciones de Julia Roberts sobre la desigualdad de género en Hollywood

Declaraciones de Julia Roberts sobre la desigualdad de género en Hollywood

ONU insta a garantizar un alto al fuego permanente en Gaza

ONU insta a garantizar un alto al fuego permanente en Gaza

¡Irreconocible! Demi Lovato sorprendió a su fans con nuevo rostro

¡Irreconocible! Demi Lovato sorprendió a su fans con nuevo rostro

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Congreso de Perú aprueba destitución de Dina Boluarte

Congreso de Perú aprueba destitución de Dina Boluarte

Operación Independencia 200 fue desplegada en la madrugada en Aragua, Zulia y Falcón

Operación Independencia 200 fue desplegada en la madrugada en Aragua, Zulia y Falcón

Zulia bajo lluvias variables mientras Inameh monitorea trayectoria de la Tormenta Tropical Jerry

Zulia bajo lluvias variables mientras Inameh monitorea trayectoria de la Tormenta Tropical Jerry

Titulares de la prensa nacional para este viernes 10 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 10 de octubre

El Día de Santa Lucía, patrona de los invidentes y protectora de la vista se conmemora el 10-Oct

El Día de Santa Lucía, patrona de los invidentes y protectora de la vista se conmemora el 10-Oct

Noticias Relacionadas

Nacionales

Operación Independencia 200 fue desplegada en la madrugada en Aragua, Zulia y Falcón

“El mundo está viendo amenazas permanentes y constantes contra nuestro país de parte del imperialismo norteamericano. Su intención es robarse los recursos naturales de Venezuela. Ellos enmascaran la narrativa que tienen y hablan de ‘combate al narcotráfico y al terrorismo’ pero los mayores cárteles del mundo operan en los Estados Unidos”, dijo Cabello durante un contacto informativo en Venezolana de Televisión (VTV)
Internacionales

Congreso de Perú aprueba destitución de Dina Boluarte

El Pleno del Congreso decidió proceder con la vacancia tras aprobar, con 122 votos a favor, las cuatro mociones presentadas por distintos partidos políticos. El presidente del Congreso, José Jerí, asumió la Presidencia, según establece la legislación del país
Zulia

Zulia bajo lluvias variables mientras Inameh monitorea trayectoria de la Tormenta Tropical Jerry

En el resto del territorio nacional se estima cielo parcialmente nublado, sin eventos significativos
Al Dia

Terremoto de 7,4 sacude a Filipinas durante la mañana de este viernes

Recientemente, el 30 de septiembre, otro sismo de magnitud 6,9 ocurrió frente a las costas de Filipinas, sin amenaza de tsunami

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025