Viernes 22 de agosto de 2025
Al Dia

Caimare Chico: Un rincón de Zulia donde la brisa y el mar son dueños del tiempo

Mágico paseo de Valentina Quintero, quien pudo constatar los placeres de este paradisiaco lugar de la región

Por Haroldo Manzanilla

En la inmensidad del litoral zuliano, donde el sol pinta de oro las arenas y el mar se funde con el horizonte, se encuentra Caimare Chico. Un pueblito de pescadores con sabor a salitre y alma de mar, que se ha convertido en un refugio para quienes buscan desconectarse del ruido y entregarse a la calma que solo el Caribe puede ofrecer.

Ubicado en el municipio Guajira del estado Zulia, Caimare Chico es un paraíso escondido que deslumbra con sus aguas turquesas y su brisa constante, esa que refresca y envuelve con su caricia salada. Aquí, el tiempo se mide en mareas y el ritmo de vida lo dicta el vaivén de las olas. Las cabañas rústicas que bordean la costa ofrecen un escape perfecto, con chinchorros colgados en los corredores y el sonido del mar como banda sonora permanente.

Valentina Quintero tuvo la oportunidad de visitar Caimare Chico y compartir con su gente, quienes la recibieron con esa calidez tan propia de la Guajira.

La gastronomía local es un homenaje al mar. No hay mejor manera de empezar el día que con un pescado frito recién sacado del agua, acompañado de tostones crujientes y una cerveza bien fría. Los lugareños, amables y hospitalarios, reciben a los visitantes con la calidez propia de la Guajira, compartiendo historias y secretos de un lugar donde la naturaleza dicta las reglas.

Para quienes buscan aventura, Caimare Chico ofrece algo más que playas idílicas. Sus aguas invitan a la pesca artesanal, el buceo o simplemente a dejarse llevar por la corriente en una tarde de descanso. Y cuando el sol comienza a despedirse, el cielo se enciende en un espectáculo de colores imposibles, recordando que en esta esquina de Zulia, el tiempo se detiene para quien sabe apreciarlo.

Caimare Chico no es solo un destino; es una experiencia. Es un rincón del Zulia donde la vida sigue el compás del viento y el mar es el verdadero dueño del paisaje.

Este recorrido quedó plasmado en un video que Zulia Una Historia compartió con su audiencia, llevando a más personas la esencia de este mágico rincón zuliano.

Noticia al Día

Al Dia

Colombia volvió a ser sacudida por un nuevo ataque con explosivos

Según los ciudadanos de Florencia, el día de ayer recibieron audios de advertencia para que no salieran al centro.
Al Dia

Rusia expresó su apoyo a Venezuela ante presión de EEUU

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso comunicó que el canciller expresó solidaridad con el gobierno venezolano y respaldo a sus esfuerzos
Zulia

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

El creador del guacamayo Pancho Yhorby Ventura sorprende fusionando al robot con la bandera del municipio Maracaibo
Al Dia

Daniel Sarcos y Yasmil Marrufo recorren Falcón en un viaje cargado de recuerdos y, por supuesto, la arepa pela’ no pudo faltar…

Recientemente, el animador más querido de Venezuela, se presentó en un concierto histórico en el Pozón del Saladillo donde junto a otros artistas enaltecieron una vez más la gaita zuliana

