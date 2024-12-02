Calculan crecimiento económico de un 3% a un 4% para el Zulia a finales de año

Entre un 3% y un 4 % será el crecimiento económico que tendrá el estado Zulia para finales de año. Así lo aseguró el presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Alessandro Nanino.

Como modesto fue calificado el crecimiento económico que a juicio del presidente de la Cámara de comercio de Maracaibo se vivirá en el Zulia.

Sectores como alimento, farmacia y tecnología son los que logran sobrevivir a la disparidad cambiaria, a diferencia de sectores que vienen en caída sostenida.

“Sectores que vienen muy afectados desde hace muchos años, el sector construcción, totalmente paralizado y por supuesto eso arrastra a todos servicios y comercio vinculados , tema ferretaría, sector calzado a pesar de que tuvo un trimestre importante para ellos un negocio no puede depender de tener dos tres meses buenos al año”, expresó Nanino.

La brecha que existe entre los diferentes tipos de cambio que impactan al sector privado para Nanino forman parte de la distorsión económica del mercado.

«Si un comerciante no logra acceder a divisas al mercado oficial y para poder mantener su negocio operativo se vuelca al mercado paralelo esto va a tener incidencias en el precio», explicó el líder de los comerciantes de la región.

Añadió que lo que hay que buscar son soluciones para todas las partes involucradas y no obligar a los empresarios, comerciantes a hacer malabares para hacer frente a una realidad que está aquí e impacta las estructuras de costos.

Noticia al Día / Unión Radio