Lunes 22 de septiembre de 2025
Al Dia

Caldera inicia Plan Zulia en el Oeste y anuncia primera sede de la Gobernación en la zona

El gobernador del estado Zulia, Ing. Luis Caldera, dio inicio este martes 17 de junio al anunciado Plan Zulia Oeste…

Por María Briceño

Caldera inicia Plan Zulia en el Oeste y anuncia primera sede de la Gobernación en la zona
Foto: cortesía
El gobernador del estado Zulia, Ing. Luis Caldera, dio inicio este martes 17 de junio al anunciado Plan Zulia Oeste de Maracaibo 2025 e informó que en los próximos días instalará la primera sede de la Gobernación en los territorios comunales, en espacio propuesto por comuneros y comuneras.

Desde el Distribuidor Maisanta y en medio de maquinarias para la obra, el gobernador Caldera explicó que serán abordados 10 kilómetros de la Circunvalación 3 o Corredor Hugo Chávez Frías, en un trabajo articulado con instituciones de los gobiernos nacional, regional y comunal; además de los cuerpos de seguridad.

Foto: cortesía

Los trabajos consisten en limpieza, recolección de los desechos sólidos, asfaltado, colocación de luminarias, sustitución de colectores, corrección de fugas de agua potable, estableciendo el plan de control de pérdida del recurso hídrico.

Detalló que el plan también abarca la culminación de los proyectos que viene ejecutando la comuna, en materia de agua potable, agua servida, gas, sustitución de techo, mejoramiento de vivienda, la culminación de los trabajos del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) y del Consultorio Médicos Popular (CMP).

Foto: cortesía

Asimismo, se instalará una Sala Situacional Popular para todo el oeste de la capital zuliana, para nueve parroquias de la ciudad.

“Esta es una nueva etapa para el Zulia, lo que será la organización en el territorio y lo dijimos en la campaña, que íbamos a desconcentrar el poder de la Gobernación y a a estar en la calle y menos en el Palacio”, expresó.

El mandatario zuliano dio a conocer la pronta apertura de la sede de la Gobernación en el oeste, para la atención del pueblo en su propio territorio, sin tener que trasladarse al casco central de la ciudad. Esta acción forma parte de proyecto de gobierno, de gobernar con el pueblo y junto al pueblo desde su propia territorialidad.

Foto: cortesía

“Desde mañana hay un espacio que los comuneros y comuneras están proponiendo. Toda la fuerza de la Gobernación se instalará en el oeste de la ciudad de Maracaibo”, apostilló el gobernador.

Foto: cortesía

