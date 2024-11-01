Martes 19 de agosto de 2025
Al Dia

Calles de Maracaibo y San Francisco convertidas en ríos tras fuertes precipitaciones

El torrencial aguacero que se observó la tarde de este viernes 1 de noviembre colapsó drenajes y convirtió en ríos…

Por A Vargas

Calles de Maracaibo y San Francisco convertidas en ríos tras fuertes precipitaciones
Foto: Pedro Gómez
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El torrencial aguacero que se observó la tarde de este viernes 1 de noviembre colapsó drenajes y convirtió en ríos las calles de Maracaibo y San Francisco.

Según el Jefe de Sección de Monitoreo de Eventos Naturales y Antrópicos de Protección Civil Maracaibo, la cantidad de agua caída en la ciudad hasta las 3: 20 de la tarde fue de 65 mm³, es decir 65 litros de agua por metro cuadrado, comentó a través de una publicación en su red social X.

Usuarios en redes sociales no tardaron en compartir videos de las condiciones en las que se encontraban las calles de la ciudad durante la lluvia. Uno de los lugares más afectados fue el terminal de pasajeros de Maracaibo, al igual que el casco central, donde se evidenció el aumento del nivel del agua hasta el punto de inundar el Callejón de los Pobres.

Foto: Cortesía
Foto: Cortesía

Festividades en vilo

Los maracaiberos se ven sorprendidos por el chaparrón y curiosos por saber si los eventos programados para este día podrían llevarse a cabo. El Estado Luis Aparicio "El Grande", donde se esperaba el enfrentamiento entre Águilas del Zulia y Leones de Caracas presentó inundaciones en los dogout.

Al igual que la avenida Bella Vista , donde está previsto el tradicional encendido de las luces de navidad en la capital zuliana.

Vías colapsadas

Producto de la prolongación de la lluvia, se observaron vías colapsadas, entre estas están la circunvalación 1, Calle 100 Sabaneta y por seguridad se restringió el paso por el Puente sobre el Lago.

@luchihardcore

Plaza el Angel 01/11/2024 #plazaelangel #encendido #bellavista #maracaibo #lluvia #fyp #viral #feriadelachinita

♬ Noticiero 1 – Fabian Farhat
@radorashop

#viralvideo #maracaibo #lluviasfuertes #callejondelospobres

♬ sonido original – Radorashop

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

"Brujo" Martínez sufrió fractura en su mano izquierda y será operado

Ordenan libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe

Ordenan libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe

José Alvarado fue activado por Filis de Filadelfia tras cumplir suspensión por dopaje

José Alvarado fue activado por Filis de Filadelfia tras cumplir suspensión por dopaje

Real Madrid debutó con triunfo por la mínima en el estreno de Mastantuono

Real Madrid debutó con triunfo por la mínima en el estreno de Mastantuono

La Copa América de Beisbol 2025 fue presentada oficialmente en Venezuela

La Copa América de Beisbol 2025 fue presentada oficialmente en Venezuela

Venezuela asegura que EEUU recurre a

Venezuela asegura que EEUU recurre a "amenazas y difamaciones" contra el país

Porqué se celebra hoy El Dia Internacional de La Fotografía?

Porqué se celebra hoy El Dia Internacional de La Fotografía?

El dron submarino extra grande que inventó China

El dron submarino extra grande que inventó China

¡Historia! Por primera vez se enfrentan dos mánagers venezolanos en la MLB

¡Historia! Por primera vez se enfrentan dos mánagers venezolanos en la MLB

Ezequiel Tovar sacudió su séptimo tablazo de la temporada en triunfo de Rockies

Ezequiel Tovar sacudió su séptimo tablazo de la temporada en triunfo de Rockies

Julio César Chávez Jr. es entregado por EE. UU. y recluido en penal de máxima seguridad en Sonora

Julio César Chávez Jr. es entregado por EE. UU. y recluido en penal de máxima seguridad en Sonora

Venezuela supera a Nicaragua en último amistoso de preparación a la AmeriCup 2025

Venezuela supera a Nicaragua en último amistoso de preparación a la AmeriCup 2025

David Alastre músico y productor multiinstrumentista, triunfa en los grandes escenarios

David Alastre músico y productor multiinstrumentista, triunfa en los grandes escenarios

Barcelona rinde homenaje a su histórico ‘sextete’ con nueva equipación

Barcelona rinde homenaje a su histórico ‘sextete’ con nueva equipación

Plan Vacacional Agosto Divertido en Ariagna Producciones

Plan Vacacional Agosto Divertido en Ariagna Producciones

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Noticias Relacionadas

Zulia

Intenso calor en Maracaibo esta noche: los aires no dan abasto

Según datos oficiales de AccuWeather, la temperatura actual en Maracaibo es de 30 °C, con una sensación térmica de 36 °C
Entretenimiento

Ivanna y Catalina: el orgullo musical de la familia SanLuis

Los artistas, originarios de Maracaibo, expresaron su orgullo por las pequeñas, a quienes describieron como “nuestro mayor orgullo”
Internacionales

Familia venezolana causa polémica con revelación de género en zona protegida de Chile

El evento, que incluyó humo rosado para anunciar que esperan una niña, se realizó en una zona natural protegida, lo que desató críticas por su posible impacto ambiental
Nacionales

Explosión provoca incendio de gran magnitud en empresa Petrocasa, Carabobo

No se han registrado personas heridas

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025