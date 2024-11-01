Calles de Maracaibo y San Francisco convertidas en ríos tras fuertes precipitaciones

El torrencial aguacero que se observó la tarde de este viernes 1 de noviembre colapsó drenajes y convirtió en ríos las calles de Maracaibo y San Francisco.

Según el Jefe de Sección de Monitoreo de Eventos Naturales y Antrópicos de Protección Civil Maracaibo, la cantidad de agua caída en la ciudad hasta las 3: 20 de la tarde fue de 65 mm³, es decir 65 litros de agua por metro cuadrado, comentó a través de una publicación en su red social X.

Usuarios en redes sociales no tardaron en compartir videos de las condiciones en las que se encontraban las calles de la ciudad durante la lluvia. Uno de los lugares más afectados fue el terminal de pasajeros de Maracaibo, al igual que el casco central, donde se evidenció el aumento del nivel del agua hasta el punto de inundar el Callejón de los Pobres.

Festividades en vilo

Los maracaiberos se ven sorprendidos por el chaparrón y curiosos por saber si los eventos programados para este día podrían llevarse a cabo. El Estado Luis Aparicio "El Grande", donde se esperaba el enfrentamiento entre Águilas del Zulia y Leones de Caracas presentó inundaciones en los dogout.

Al igual que la avenida Bella Vista , donde está previsto el tradicional encendido de las luces de navidad en la capital zuliana.

Vías colapsadas

Producto de la prolongación de la lluvia, se observaron vías colapsadas, entre estas están la circunvalación 1, Calle 100 Sabaneta y por seguridad se restringió el paso por el Puente sobre el Lago.

El dogout visitante en el Luis Aparicio a esta hora 3:00pm

Hoy no hay juego. Ese Leones Águilas será suspendido por el fuerte aguacero en Maracaibo. pic.twitter.com/5c1y2OSYU6 — Jorge Gallardo (@JorgeUAM21) November 1, 2024

Un poquito de lluvia en Maracaibo. pic.twitter.com/H1pIQ2noQl — jean carlos davila (@jeancdavila1) November 1, 2024

#1Nov Una fuerte lluvia sorprendió a los marabinos la tarde de este viernes. Algunas zonas de la Maracaibo y San Francisco están intransitables debido a la fuerte precipitación.

Terminal terrestre de pasajeros en el casco central de Maracaibo. 📹: Cortesía comunidad. pic.twitter.com/zIJ0e9AWd0 — Crónica.Uno (@CronicaUno) November 1, 2024

1 hora de lluvia intensa en Maracaibo y todo colapsa, por suerte no se da ningún tipo de fenómenos, si no, nos borramos del mapa..😠😥😔🥹#Maracaibo #lluvia #diluvio pic.twitter.com/J7x2hOUPpR — Ros@ 🤍🇻🇪 (@rosamariluz) November 1, 2024

Así luce el estadio Luis Aparicio "El Grande" por la fuente lluvia que ha caído sobre la ciudad de Maracaibo.



Luce realmente difícil que se lleve a cabo el duelo entre Leones y Águilas. https://t.co/I3tIn66WFl — Jean C. Hernández (@McGriffie) November 1, 2024

