¡Calor, hoy no estáis tan bravo!

Aunque el sol sigue marcando presencia en la capital zuliana, este jueves las temperaturas en Maracaibo han dado un leve respiro en horas de la tarde, con máximas que rondan los 33 °C y una sensación térmica que, aunque elevada, no alcanza los picos más extremos de días anteriores.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) advierte que este alivio será temporal. Desde el 20 de agosto y hasta el 22 de septiembre, se espera un incremento progresivo del calor en todo el país, especialmente en zonas bajas y despejadas como Maracaibo.

Este fenómeno responde al paso cenital, cuando los rayos solares inciden de forma perpendicular sobre el territorio, elevando la radiación y la sensación térmica.

Durante este período, se estima que las temperaturas en Maracaibo oscilarán entre los 33 °C y 35 °C, con tardes particularmente intensas.

Aunque la temporada de lluvias podría mitigar parcialmente el calor, se recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y planificar actividades al aire libre en horarios menos calurosos.

Noticia al Día