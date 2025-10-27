Lunes 27 de octubre de 2025
Calor y lluvias hasta la mitad de noviembre

El día más caluroso en las próximas dos semanas será el 28 de octubre y el día más frío el 2 de noviembre. Los cambios climáticos continúan

Por Javier Sanchez

Calor y lluvias hasta la mitad de noviembre
Foto: Xiomara Solano
El estado Zulia, con particular énfasis en su capital Maracaibo, se prepara para enfrentar una temporada de lluvias que, según el pronóstico de expertos climáticos, se extenderá hasta mediados de noviembre de 2025, con la posibilidad de prolongarse.

Los análisis meteorológicos para el Caribe en el mes de noviembre indican una alta probabilidad de que las precipitaciones superen la media histórica, con un aumento proyectado que oscila entre el 10% y el 30%. Este incremento de la actividad lluviosa se alinea con la tendencia histórica, ya que noviembre es tradicionalmente un mes con precipitaciones significativas en Maracaibo, si bien la intensidad suele decaer a medida que avanza el mes.

Alerta por lluvias y tormentas eléctricas

La ciudadanía debe tomar previsiones, ya que se anticipa la presencia de lluvias y tormentas eléctricas durante lo que resta de octubre en el Zulia.

Para la ciudad de Maracaibo, se estima que las lluvias se mantendrán hasta la mitad de noviembre. Se proyecta que habrá entre 8 a 15 días con precipitaciones durante este período.

Temperatura

A pesar de las lluvias, el clima en Maracaibo durante noviembre de 2025 se mantendrá cálido, con temperaturas que oscilarán entre mínimas de 26°C y máximas de 32°C. Los pronósticos a corto plazo señalan que el día más caluroso en las próximas dos semanas sería el 28 de octubre, mientras que el 2 de noviembre se perfila como el día más fresco.

En cuanto a la acumulación de agua, se espera que se registren alrededor de 14 días de lluvia, con una precipitación total acumulada que rondaría los 55,4 mm, de acuerdo a datos de la fuente consultada.

Fuente: Tiempo3.com/ Foto: Cortesía

