Cambio de relleno en San Francisco genera retrasos en la recolección de desechos sólidos

El cierre técnico del vertedero y consiguiente cambio de la disposición final de los desechos sólidos, retrasa momentáneamente la recolección de desechos sólidos en San Francisco.

Carlos Calles, Presidente del Instituto Público Municipal de Ambiente y Aseo Urbano de la Alcaldía del municipio San Francisco (Imasur) informó sobre estos recientes cambios, indicando que hace dos semanas, el Ministerio de Ecosocialismo realizó una visita al sitio de disposición final ubicado en el kilómetro 16 de la vía a Perijá, el cual ha sido utilizado como vertedero de desechos sólidos desde hace más de 12 años, en gestiones municipales anteriores.

Durante esta visita, refirió el presidente de Imasur, se llevó a cabo un estudio sobre los riesgos que representa este relleno sanitario, considerando su proximidad al Aeropuerto Internacional La Chinita y a varias comunidades, así como otros factores relevantes, que arrojaron como resultado su cierre técnico, destinando a partir de este momento el relleno sanitario de La Cienaga, en el municipio Jesús Enrique Lossada” aseguró.

Agregó que este vertedero conocido como Los Cubillanes, representaba una fuente de trabajo para personas que se dedicaban a reciclar plástico y metal.

Calles pidió a las comunidades para que estén atentas a esta situación, ya que la transición al nuevo sitio de disposición final de los desechos podría ocasionar retrasos temporales en la recolección de basura, debido a la adaptación, distancia, uso de combustible y otros factores logísticos”.

“Ustedes, como comunidades, y nosotros, como gobierno responsable, vamos a salir adelante, superando los obstáculos para seguir construyendo un municipio modelo en la recolección de desechos sólidos”, concluyó Calles.

Noticia al Día / Nota de prensa