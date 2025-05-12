Domingo 17 de agosto de 2025
Al Dia

Canasta alimentaria de Maracaibo alcanzó los 548 dólares en abril

La Cámara de Comercio de Maracaibo presentó doble diagnóstico económico correspondiente al primer cuatrimestre de 2025

Por Candy Valbuena

Canasta alimentaria de Maracaibo alcanzó los 548 dólares en abril
Foto: Archivo Xiomara Solano
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Cámara de Comercio de Maracaibo (CCM), a través de su Unidad de Información y Estadística, presenta los resultados consolidados de dos estudios técnicos correspondientes al primer cuatrimestre de 2025: La Encuesta de Coyuntura Económica del I trimestre y el informe mensual de la Canasta Alimentaria (CAN) para la ciudad de Maracaibo durante el mes de abril.

Ambos estudios, constituyen una lectura integral de las condiciones actuales del entorno económico local. Los datos recopilados que reflejan una disminución en la actividad comercial, una contracción de la capacidad de consumo de los hogares y una persistente incertidumbre, que limita la operatividad del sector productivo.

Comportamiento empresarial: Caída en ventas y bajo nivel de confianza

Los resultados de la Encuesta de Coyuntura Económica, muestran que más de la mitad (53 %) de las empresas encuestadas, reportaron una disminución en sus niveles de ventas, con caídas entre 6 % y 25 %. Solo el 25 %, indicó haber registrado incrementos y un 22 % manifestó presentar estabilidad en su facturación. Esta tendencia, estuvo acompañada de una política de precios al alza implementada por
el 51 % de las unidades consultadas como respuesta al incremento de los costos operativos.

En cuanto al comportamiento de la inversión empresarial, el 33 % de las firmas indicó haber incrementado sus niveles de inversión y el 37 % los mantuvo estables. Las áreas de destino fueron: reposición de inventarios (38 %), mejoras de infraestructura (28 %) y adquisición de nuevas tecnologías (27 %). Es importante destacar que estas inversiones fueron financiadas con recursos propios, según lo señaló el 85 % de los encuestados debido al bajo acceso al crédito como fuente de financiamiento.

Desempeño operativo: empleo, servicios públicos y gestión empresarial

El análisis sobre desempeño general destaca que el 34 % de los empresarios de Maracaibo perciben su situación actual como favorable mientras que el 35 % la califica como desfavorable. En relación con el empleo, el 65 % declaró estabilidad en sus nóminas, el 24 % señaló reducciones y solo el 11 % reportó contrataciones.

Respecto a los servicios públicos, el 76 % indicó que no hubo cambios en la distribución de combustible junto a un 67 % que reportó un deterioro en la calidad del servicio eléctrico. El 59 % además, percibió estabilidad en el suministro de agua potable y el 35 % señaló una reducción en la eficiencia del servicio de aseo urbano.

Perspectivas para el II trimestre y el ICE: retroceso sostenido

En cuanto a las expectativas para el trimestre en curso, el 47 % de las empresas encuestadas prevé una disminución adicional en su actividad económica, mientras que el 44 % estima que podrá mantener los niveles actuales. Respecto a los precios, el 54 % anticipa nuevos incrementos, y en el ámbito laboral, el 71 % no proyecta variaciones en su plantilla. En materia de inversión, solo el 18 % considera realizar
nuevas asignaciones de capital en el corto plazo.

Entre los principales desafíos señalados por el empresariado maracaibero destacan: La necesidad de controlar la inflación (85 %), reducir la carga tributaria (66 %) y reactivar el acceso al crédito (63 %). Adicionalmente, se identificaron como factores críticos para el desempeño económico local la incertidumbre política (66 %), la debilidad del consumo interno (62 %), la presión del sistema tributario (61 %) y las restricciones financieras (44 %).

El Índice de Confianza Empresarial (ICE), que refleja la percepción general del entorno económico, se ubicó en -18 puntos para el primer trimestre de 2025. Este resultado representa una disminución de 17 puntos respecto al trimestre anterior, y responde a un contexto de persistente incertidumbre política, baja demanda interna y mayores riesgos operativos que afectan la toma de decisiones estratégicas del
sector productivo.


Canasta Alimentaria (CAN) en Maracaibo – Abril 2025

El monitoreo de la CAN en Maracaibo, arrojó un valor en bolívares de Bs. 47.568 para el mes analizado representado un incremento absoluto de Bs. 10.915 en comparación con el mes anterior. Esta variación mensual, equivalente al 29,78 %, estuvo determinada principalmente por el ajuste en la tasa oficial del dólar —que pasó de Bs. 69,79 a Bs. 86,85 por unidad— y una depreciación del tipo de cambio
de 24,46 %.

En términos de divisa estadounidense, la CAN alcanzó un valor de USD 548, con una variación mensual de 3,96 %. Aunque este aumento en dólares es inferior al reportado en bolívares, presenta una presión inflacionaria sostenida incluso en moneda dura.

Durante el período enero – abril de 2025, la CAN acumuló una inflación de 87,12 % en bolívares y 11,88 % en dólares. A nivel interanual (mayo 2024 – abril 2025), el alza fue de 191,23 % en bolívares y 22,16 % en dólares.

Los rubros con mayores incrementos en el mes fueron: café, té y similares (+42,27 % en Bs. / +13,96 % en USD), cereales y productos derivados (+35,39 % / +8,45 %) y carnes y preparados (+33,07 % / +6,59 %).


Distorsiones cambiarias y efectos macroeconómicos

Tal como fue expuesto en el comunicado institucional del 31 de marzo, titulado “El diferencial cambiario distorsiona la economía”, la creciente brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo continúa generando serias distorsiones en los procesos de planificación, comercialización y consumo.

Esta diferencia, vinculada a la devaluación del bolívar y a la inestabilidad del mercado cambiario, ha impactado directamente tanto en los precios finales como en las estructuras de costos de las empresas.

En este contexto, reiteramos la urgencia de adoptar medidas que contribuyan a mitigar dichas distorsiones, entre ellas:

  1. Revisión del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF)
    aplicado a las operaciones en divisas.
  2. Creación de incentivos para la bancarización del circulante en dólares.
  3. Alineación de la política fiscal para evitar déficits que comprometan la
    estabilidad macroeconómica.

Un régimen cambiario transparente, competitivo y regido por la oferta y la demanda es esencial para restablecer la confianza del sector empresarial y propiciar un entorno favorable al crecimiento sostenido del aparato productivo.

ESTUDIO CCM – CAN ABRIL 2025Descarga

ESTUDIO CCM – ECE 1ER TRIM 2025Descarga

Lee también: Canasta alimentaria de Maracaibo registró un aumento del 7,58 % en dólares durante marzo de 2025

Noticia al Día/Nota de prensa CCM

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Asesinaron a otro influencer en México: Camilo Ochoa, conocido en su comunidad como ‘El Alucín’

Asesinaron a otro influencer en México: Camilo Ochoa, conocido en su comunidad como ‘El Alucín’

Lionel Messi regresó y convirtió gol para Inter Miami

Lionel Messi regresó y convirtió gol para Inter Miami

Reportan explosión cerca de un centro de votación en Bolivia

Reportan explosión cerca de un centro de votación en Bolivia

Venezuela se despide de Cali con triunfo sobre Colombia

Venezuela se despide de Cali con triunfo sobre Colombia

Falleció el actor argentino Alberto Marín

Falleció el actor argentino Alberto Marín

LUZ inaugura su Copa de Voleibol con par de triunfos

LUZ inaugura su Copa de Voleibol con par de triunfos

Marc Márquez logra su sexta victoria consecutiva y da un paso más hacia el título

Marc Márquez logra su sexta victoria consecutiva y da un paso más hacia el título

Alcaraz supera a Zverev y vuelve a verse las caras con Sinner

Alcaraz supera a Zverev y vuelve a verse las caras con Sinner

Esto te traen los astros este domingo #17Ago

Esto te traen los astros este domingo #17Ago

Gobernador Caldera y autoridades militares del Zulia izaron la bandera nacional en Castilletes

Gobernador Caldera y autoridades militares del Zulia izaron la bandera nacional en Castilletes

Bayern Múnich conquistó la Supercopa de Alemania tras vencer al Stuttgart

Bayern Múnich conquistó la Supercopa de Alemania tras vencer al Stuttgart

Secretaria de Salud del Zulia inspeccionó los centros nutricionales de Mara y Guajira

Secretaria de Salud del Zulia inspeccionó los centros nutricionales de Mara y Guajira

Barcelona goleó a Mallorca en su debut liguero

Barcelona goleó a Mallorca en su debut liguero

Douglas Urribarrí lidera reunión estratégica con las Glorias Deportivas del Zulia rumbo a los Juegos Nacionales Mérida 2025

Douglas Urribarrí lidera reunión estratégica con las Glorias Deportivas del Zulia rumbo a los Juegos Nacionales Mérida 2025

Efectivos de la FANB destruyeron campamento de minería ilegal en Amazonas

Efectivos de la FANB destruyeron campamento de minería ilegal en Amazonas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Gobernación del Zulia inició rehabilitación del complejo Parque del Sol en el Polideportivo

Gobernación del Zulia inició rehabilitación del complejo Parque del Sol en el Polideportivo "Luis Aparicio Montiel" de Maracaibo

Noticias Relacionadas

Deportes

Lionel Messi regresó y convirtió gol para Inter Miami

Inter Miami subió al cuarto lugar del Oeste con 45 puntos y todavía le quedan diez partidos por jugar
Al Dia

Así celebró Lila Morillo sus 85 años

La diva zuliana sigue generando noticia.
Al Dia

Sudeban: Lunes 18 de agosto será feriado bancario

Este lunes 18 de agosto, la banca venezolana suspenderá sus actividades presenciales en todo el territorio nacional por la celebración…
Sucesos

Cuatro heridos dejó vuelco de una buseta de transporte público en la Villa del Rosario

El director de Protección Civil en la Subregión Perijá, Gabriel Velásquez, informó que en la unidad viajaban 11 personas (contando al chofer y al colector), de los cuales cuatro resultaron heridos con politraumatismo generalizado, siendo trasladados al hospital en la Villa del Rosario.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025