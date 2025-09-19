Canasta alimentaria en Maracaibo cerró agosto en $568

Maracaibo.– El costo de la Canasta Alimentaria en la capital zuliana se ubicó en 83.502 bolívares, equivalentes a 568 dólares, durante el mes de agosto de 2025, de acuerdo con el más reciente informe de la Cámara de Comercio de Maracaibo (CCM).

El estudio, elaborado por la Unidad de Información y Estadística (UIE) del gremio, tomó como referencia el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela al cierre del mes (Bs. 147,08 por dólar).

La investigación contempló la recolección directa de precios en supermercados y mercados populares de Maracaibo. En esta oportunidad, se analizaron 47 de los 50 productos que conforman la canasta definida por el Instituto Nacional de Estadística (INE), distribuidos en categorías como carnes, cereales, lácteos, hortalizas, raíces, aceites, pescados, azúcar y café.

La CCM destacó que este levantamiento mensual ofrece un panorama confiable y verificable sobre el comportamiento de los precios de los alimentos, en un contexto económico que sigue representando un reto para hogares y empresas.

Con este informe, la institución reafirmó su compromiso de servir como referente de información técnica y objetiva para los ciudadanos, el sector empresarial y los actores institucionales de la región.

Noticia al Día