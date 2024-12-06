Candidata Miss Zulia sufre caída durante el desfile de gala del Miss Venezuela 2024

La noche final del Miss Venezuela 2024 de este jueves 5 de diciembre, estuvo marcada por un momento inesperado cuando la candidata Miss Zulia, María de los Ángeles Peinado, sufrió un percance durante su presentación en traje de gala.

Peinado, quien había logrado clasificar entre las 10 semifinalistas, estaba cerrando el desfile de gala cuando sufrió un pequeño tropezón que generó una gran conmoción entre el público y los televidentes.

A pesar del incidente, la zuliana demostró su profesionalismo y continuó con su presentación, recibiendo el apoyo del público presente.

La zuliana logró destacar entre las favoritas del público y de los jueces, demostrando su belleza, elegancia y carisma.

Junto a ella, completaron el top 10: Miss Anzoátegui – Stephany Abasali, Miss Falcón – Fabianna Buysse, Miss Táchira – Laleska Mora, Miss Miranda – Sarilé González, Miss Yaracuy – Oriana López, Miss Distrito Capital – Vanessa Pérez, Miss Amazonas – Karin Aridi, Miss Sucre – Marian Villegas y Miss Nueva Esparta – Vanessa Peroza.

Noticia al Día