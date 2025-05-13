Candidato a la AN por el circuito 7 del Zulia, Rafael Lárez: "Vamos a resolver los problemas de la gente"

Rafael Lárez se presenta como candidato a la Asamblea Nacional por el circuito número 7 del estado Zulia, que abarca las parroquias Cristo de Aranza, Cacique Mara y Cecilio Acosta. Su postulación, respaldada por el GPPSB y el PSUV, encarna una visión renovada de la política: cercana, efectiva y genuinamente comprometida con las necesidades de la gente.

Oriundo del sector Los Claveles de Maracaibo, Lárez no es ajeno a las realidades de su comunidad. Su previa labor como concejal de Maracaibo le permitió recorrer incansablemente las calles del municipio, dialogar directamente con los vecinos y conocer a fondo los desafíos que enfrentan. Esta experiencia es la base de su entendimiento profundo de las prioridades locales.

La filosofía de Lárez es clara: "La verdadera política se hace caminando las calles de nuestros barrios y escuchando a la gente". Por ello, su propuesta legislativa se centra en la resolución de problemas concretos, manteniendo un diálogo permanente con las comunidades. Su compromiso es transformar el curul en una herramienta de cambio social, impulsando leyes que prioricen la inversión social y la transparencia en la gestión pública, demostrando que su labor va más allá de los discursos y se enfoca en acciones tangibles.

En vísperas de las elecciones del 25 de mayo, Lárez, junto a su compañero de fórmula Luis Caldera –aspirante a la Gobernación del estado–, hace un llamado a los electores. Bajo el lema "Gente que resuelve", se posiciona como la opción para quienes buscan un diputado trabajador, accesible y dedicado a obtener resultados concretos para el circuito N° 7.

El próximo domingo 25 de mayo, los marabinos tendrán la oportunidad de elegir a un representante que no solo comprende sus necesidades, sino que las ha vivido en carne propia y está dispuesto a llevar sus voces al hemiciclo.

Noticia al Día/Nota de prensa