Catatumbo activa plan ambiental con más de 250 brigadistas para el embellecimiento urbano

Con el lema “Ciudades Humanas para el Buen Vivir”, en el marco de la segunda transformación de las 7T, el alcalde bolivariano del municipio Catatumbo, ingeniero Wilmer Ariza, dio inicio al Plan “Por un Catatumbo Más Limpio”, que contempla el despliegue de más de 250 brigadistas ambientalistas en toda la jurisdicción.

Durante el acto de lanzamiento, se realizó la juramentación de las brigadas y se entregaron equipos recuperados por el ayuntamiento, entre ellos: 7 trimotos, 20 carretillas, 16 motosierras, 20 desmalezadoras, además de herramientas como palas, rastrillos, cepillos, picos, Hidrojet, filtros y otros implementos destinados a labores de limpieza y recuperación de espacios públicos.

El alcalde Ariza destacó que esta inversión ha sido posible gracias al respaldo de las políticas del presidente Nicolás Maduro, del gobernador zuliano Luis Caldera y al uso de recursos municipales provenientes de los tributos locales, orientados a mejorar la gestión de desechos sólidos y el ornato urbano.

Como parte del compromiso institucional, también se hizo entrega de uniformes a los 250 integrantes de las brigadas, quienes estarán desplegados para garantizar entornos adecuados al buen vivir y contribuir al cumplimiento de la segunda transformación promovida por el Gobierno Bolivariano.

Noticia al Día / Nota de prensa