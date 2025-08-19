CCM: Canasta alimentaria en Maracaibo se ubicó en julio en 543 dólares

La Cámara de Comercio de Maracaibo, a través de su Unidad de Información y Estadística dio a conocer su informe técnico mensual sobre el comportamiento de la Canasta Alimentaria, correspondiente al séptimo mes del año. Esta medición se realiza con el propósito de ofrecer una referencia objetiva sobre el costo de los productos alimenticios básicos en la ciudad.

Según los resultados obtenidos, el costo total de la Canasta Alimentaria para una familia de cinco personas fue de Bs. 67.646. Esta cifra se deriva de la recolección directa de precios en supermercados y mercados populares, siguiendo los criterios establecidos para la construcción de la canasta normativa.

Al expresarlo en divisa americana y considerando el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela al 31 de julio (Bs. 124,51 por dólar), el costo equivalente se ubicó en $ 543.

Para esta edición se observó el comportamiento de 47 de los 50 productos establecidos en la Canasta Alimentaria Normativa definida por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y los rubros monitoreados abarcan una variedad de grupos esenciales como carnes, cereales, lácteos, hortalizas, raíces, aceites, pescados, azúcar, café, entre otros.

La Cámara de Comercio de Maracaibo reitera que esta publicación forma parte de su función gremial de contribuir con información objetiva que fortalezca la toma de decisiones y el diálogo entre actores sociales y económicos.

Noticia al Día/Nota de prensa de la CMC