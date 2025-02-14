¡Celebra el Amor al Ritmo del Vallenato en RD Dance Club este 14 de Febrero!

Este Día de San Valentín, "Enamórate" en RD Dance Club, el escenario perfecto para una noche de romance y buena música, con un concierto vallenato en íntimo de lujo.

Un Line-Up de Estrellas Vallenatas

Prepárense para disfrutar de la magia de La Qpula Vallenata, pioneros en llevar el vallenato a las discotecas de Maracaibo, y conocidos por su fusión única de música llanera y folclore vallenato.

La belleza y el romanticismo se harán presentes con Ámbar Music, una joven promesa del vallenato que con sus letras sutiles y melodías envolventes evoca historias de amor y desamor.

Y para cerrar con broche de oro, el carisma y el talento de Diomedito, quien con sus éxitos como "Si no peleamos" y "Si yo fuera el dueño tuyo", además de sus tributos al "Cacique de la Junta", pondrá a bailar y cantar a todos los enamorados.

¡No te Pierdas el Lanzamiento de "Cruzando Fronteras" de La Qpula Vallenata!

Durante el evento, La Qpula Vallenata presentará su segunda producción musical, "Cruzando Fronteras", un álbum hecho en Maracaibo que promete sorprender a todos los asistentes.

Entradas y Más Información

Las entradas para este concierto exclusivo ya están a la venta. ¡No te quedes por fuera!

Para más información y reservas, comunícate al 04246425324.

Noticia al Día