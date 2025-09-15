Lunes 15 de septiembre de 2025
Cementerio Corazón de Jesús limpio e iluminado

El proyecto incluyó ocho luminarias distribuidas en la fachada y los laterales del recinto, con el objetivo de mejorar la visibilidad y reforzar la seguridad en la zona

Por Andrea Guerrero

Foto: Cortesía
La Alcaldía de Maracaibo, a través del Servicio Desconcentrado de Cementerios Municipales (Sedecema), culminó la instalación de luminarias en el Cementerio Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en la avenida La Limpia. El proyecto incluyó ocho luminarias distribuidas en la fachada y los laterales del recinto, con el objetivo de mejorar la visibilidad y reforzar la seguridad en la zona.

Esta acción forma parte de un plan de gestión integral orientado a dignificar los espacios de descanso eterno y fortalecer el bienestar ciudadano. La iluminación contribuye a la seguridad en una de las vías de mayor tránsito de la ciudad y promueve el respeto por la memoria de quienes reposan en el lugar.

Habitantes de las comunidades cercanas y usuarios del transporte público han valorado positivamente la intervención, destacando la mejora en la percepción de seguridad y el impacto en la calidad del entorno.

Por otra parte, continúan los trabajos de restauración en el Cementerio El Cuadrado, con labores de limpieza de parcelas, poda de maleza, pintura de fachada y cerco perimetral. Estas acciones buscan preservar el patrimonio funerario y mejorar la estética de la infraestructura.

Se prevé que las labores se mantengan en las próximas semanas como parte del compromiso de la gestión municipal con el mantenimiento permanente de estos espacios, en función de devolverles la dignidad y garantizar condiciones adecuadas para los visitantes.

Noticia al Día / Nota de prensa

