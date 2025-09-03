Cementerios municipales lucen una nueva imagen

La Alcaldía de Maracaibo continúa con el plan de Restauración de Cementerios Municipales de la ciudad, gracias al trabajo gracias al equipo de hombres y mujeres y de maquinaria para darle una nueva cara a los camposantos.

El Servicio Desconcentrado de Cementerios Municipales (SEDECEMA) lleva adelante las labores de reacondicionamiento de estos espacios con el fin de darle dignidad a los fieles difuntos.

Alfonso Cedeño, director de SEDECEMA, informó que esta semana los trabajos se enfocaron en la recolección de desechos utilizando maquinaria pesada y barrido manual con unas 30 toneladas retiradas del Corazón de Jesús y San José (Redondo), así como la mejora de la infraestructura con pintura de las áreas internas y externas, espacios administrativos y aceras y brocales.

Foto: Cortesía

Igualmente, destacó que se está llevando a cabo la restauración de los panteones militares que se encuentran del lado derecho e izquierdo del cementerio Sagrado Corazón de Jesús, “hemos realizado una jornada profunda de limpieza integral, pintura al Panteón Militar, pintura al Panteón del Soldado Caído, recolección de desechos con maquinaria pesada y desmalezamiento”, apuntó Cedeño.

El tema eléctrico fue supervisado con un equipo de ingenieros para evaluar las condiciones de la electricidad del cementerio Corazón de Jesús, como parte del proyecto del alumbrado.

En cuanto al cementerio San José (El Redondo) el director del SEDECEMA dijo que continúan con la jornada de saneamiento, pintura en el área externa, interna y administrativa mejorando sus espacios, al igual que los trabajos de pintura de brocales, recolección de desechos con un camión del IMAU y barrido manual.

Foto: Cortesía

“En el Cementerio privado El Cuadrado continuamos la jornada de pintura en el frente y los alrededores, dándole una nueva imagen a este emblemático camposanto”, señaló Cedeño.

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Noticia al Día/Nota de prensa