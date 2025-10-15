Miércoles 15 de octubre de 2025
Al Dia

Center Park regresa a Grano de Oro para el disfrute de todos los zulianos

Los embajadores de "los caballitos" vuelven a la región

Por Greily Nuñez

Center Park regresa a Grano de Oro para el disfrute de todos los zulianos
Fotos: Xiomara Solano
Center Park regresa a Maracaibo de la mano de sus creadores, quienes por 65 años se han mantenido firmes en el país.

El legado de esta familia transciende de generación en generación, sin embargo, el objetivo sigue siendo el mismo: hacer disfrutar a toda la ciudadanía.

El próximo 24 de octubre será la inauguración del parque de diversiones más grande del occidente del país, y estará ahí, en Grano de Oro, lugar en el que por muchos años vieron compartir a miles de familias.

"Ya son 65 años dándoles alegría y diversión, y después de mucho tiempo y transcurrir por otros estados del país, hoy regresamos a nuestra casa. De rodillas trabajamos incansablemente para que todos sean felices, así fuese por un momento. Esta diversión sana llegó para quedarse", dijo con mucho entusiasmo Carlos Alud, director de Center Park.

Cuarenta atracciones

Ángelo Alud, informó, que más de 40 atracciones estarán disponibles para el disfrute de todos los zulianos. El parque contará con cuatro montañas rusas, atracciones de realidad virtual, zoológico de contacto y una zona de inflables.

Los famosos "caballitos", como eran conocidos en Grano de Oro, regresa con el nombre de Center Park, y esta vez, teniendo la certeza que será para quedarse. "Invito a todos los zulianos al disfrute del parque, puesto que la diversión siempre será nuestro mayor motivo para seguir avanzando", precisó Ángelo Alud.

La preventa de las entradas ya están disponibles desde las 4:00 de la tarde. Agregaron, que tendrán una hora gratis, de 4:00 a 5:00 de la tarde en todas las atracciones. Asimismo, tendrán excelentes promociones como el 2×1 los días miércoles.

También invitó a todos los grandes y pequeños comerciantes a contactarlos para que emprendan juntos. "Estamos prestos a recibirlos con toda la alegría que nos caracteriza".

Noticia al Día

