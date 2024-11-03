En la tarde del domingo 3 de noviembre, funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo y Protección Civil cerraron un tramo de la Circunvalación 2 debido a un gran boquete que pone en riesgo a los conductores que transitan hacia la zona sur de la ciudad.

El cierre abarca desde la calle 95 del sector José Antonio Páez, frente a una cancha de futbolito privada, hasta el semáforo de la entrada de la urbanización San Miguel. Otro socavón de aproximadamente tres metros de ancho, también se detectó cerca del complejo de villas La Arboleda, agravando la situación en la vía.

Este lunes 4 de noviembre, se espera la visita de una comisión de expertos para evaluar los daños causados por el desprendimiento de tierra que provocó un agujero de más de cuatro metros de profundidad, lo cual representa un serio peligro para vehículos y motocicletas.

Las reparaciones podrían prolongarse hasta dos semanas, debido a que el terreno fue socavado por las recientes lluvias en Maracaibo y otras áreas del Zulia.

Mientras tanto, los conductores, incluyendo aquellos del transporte público, deberán optar por rutas alternas para desplazarse entre el norte y el sur de la ciudad. Funcionarios de Polimaracaibo están en el lugar para redirigir el tráfico y evitar accidentes.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos y video: Xiomara Solano