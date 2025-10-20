Ciclista en Los Puertos de Altagracia reclama daños al conductor de un camión estacionado tras chocar contra él

Un hecho particular tuvo lugar recientemente en el municipio Miranda, en Los Puertos de Altagracia, cuando un ciclista chocó contra un camión que se encontraba estacionado a un lado de la vía.

Aunque el incidente no involucró una colisión en movimiento por parte del vehículo pesado, los hechos tomaron un giro inesperado cuando el conductor de la bicicleta reclamó al chófer del camión los daños ocasionados a su medio de transporte.

Según fuentes, el conductor de la bicicleta espera que el propietario del camión se haga responsable por el pedal que resultó dañado tras el impacto, a pesar de que el camión no se encontraba en circulación ni fue responsable directo de la colisión.

