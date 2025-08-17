Cielo despejado en el Zulia: Inameh anuncia precipitaciones en otros estados del país

Este domingo 17 de agosto, el cielo de los municipios Maracaibo, San Francisco y otros municipios del estado Zulia amanecieron despejados, aunque Inameh asegura que podrían generarse algunos chubascos.

El inameh en su cuenta de Instagram informa que "Predomina actividad convectiva acompañadas de precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas en zonas de Bolívar, sur de Amazonas, sur de Delta Amacuro, este de Sucre, zona Insular, Lara, piedemonte Andino, Táchira y sur de Zulia; De igual manera, mantos nubosos con posibles lluvias en Llanos Centrales/Occidentales y Centro Norte Costero; el resto de territorio nacional se aprecia de parcial a despejado".

Noticia al Día/inameh