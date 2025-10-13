Lunes 13 de octubre de 2025
Zulia

Cien pasantes inician prácticas profesionales en la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo

Este ingreso se hace bajo un nuevo sistema bajo las premisas humanistas, profesionales e innovadores

Por Ernestina García

Cien pasantes inician prácticas profesionales en la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Cien nuevos pasantes de 16 escuelas medias técnicas de Maracaibo, iniciaron este lunes 13 de octubre, sus prácticas profesionales bajo un nuevo sistema de ingreso que pone en marcha la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, denominado Programa de Desarrollo Profesional, Humanista e Innovador para Estudiantes de Media Técnica del municipio Maracaibo.


Morvalys Morales, directora de Educación y Asuntos Universitarios de la Alcaldía de Maracaibo, detalló que, "este nuevo sistema de ingreso le permitirá al pasante poner en práctica sus conocimientos en espacios al servicio público, para demostrar lo aprendido en su formación técnica".


Agregó Morales que además es un programa humanista porque ofrece la oportunidad de mostrar su perfil social y comunitario al servicio de los marabinos y, por último, decimos que es innovador por su alcance legal, administrativo, académico y por la integración del esfuerzo interdisciplinario al servicio de la educación y del desarrollo social de la juventud”.

Modelo de coevaluación

Las pasantías tendrán una duración de nueve meses (1440), y se desarrollarán en los diversos espacios y departamentos que conforman la Alcaldía y sus institutos.
Este programa de ingreso de pasantes, cuenta además con un modelo fundamentado en la coevaluación, lo que significa que el estudiante será evaluado pero a su vez él evaluará a su tutor académico, esto garantizará que la sinergia entre ellos sea óptima y nos permitirá evaluar nuestra gestión en materia educativa dentro de la Alcaldía”, explicó Morales.


Señaló que trabajan de manera conjunta en el programa la Dirección de Talento Humano y las Escuelas Medias Técnicas consultoría jurídica de la Alcaldía y el Consejo de Derecho y protección del municipio Maracaibo.

Formación multidisciplinaria

Los jóvenes provienen de escuelas medias técnicas en carreras como enfermería, contabilidad, administración, estadística, laboratorio, metalurgia, electrónica, electricidad, entre otras.
Samuel Sánchez, quien se desempeñó como pasante en el área de asuntos laborales de la dirección de Talento Humano de la Alcaldía y quien se formó en contabilidad, indicó, “mis pasantías fueron decisivas para elegir derecho como profesión. Aprendí muchísimo y que mi tutora se convirtió en alguien muy importante”.


El acto oficial de ingreso que, se llevó a cabo en el salón de sesiones de la Cámara Municipal, contó con la participación de Jessi Gascón, presidenta del ente edilicio marabino, quien agradeció al alcalde Giancarlo Di Martino por este tipo de iniciativas que contribuyen con la formación y profesionalización de los jóvenes.


El evento contó también con la participación de Héctor Márquez, director de Talento Humano de la Alcaldía, así como otros miembros del ente municipal.
Luis Lozano estudiante de Contabilidad detalló, "estoy contento con este recibimiento por parte de la Alcaldía y también estoy lleno de entusiasmo y expectativa".
Por su parte, Neisibel Valbuena, también pasante de Contabilidad dijo, "estoy ansiosa, ya quiero comenzar con esta nueva experiencia".

Noticia al Día(Prensa Alcaldía de Maracaibo)

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Cien pasantes inician prácticas profesionales en la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo

Cien pasantes inician prácticas profesionales en la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo

La Champions League abrirá con un partido del campeón a partir de la temporada 2027/28

La Champions League abrirá con un partido del campeón a partir de la temporada 2027/28

¡Histórico! Cabo Verde clasificó a la Copa del Mundo por primera vez

¡Histórico! Cabo Verde clasificó a la Copa del Mundo por primera vez

Detuvieron a padre de la cantante Greeicy Rendón por dos graves delitos

Detuvieron a padre de la cantante Greeicy Rendón por dos graves delitos

Basílica de la Chiquinquirá se une a la

Basílica de la Chiquinquirá se une a la "Vigilia de Santidad" por José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Murió Santos Alomar, leyenda del beisbol puertorriqueño

Murió Santos Alomar, leyenda del beisbol puertorriqueño

Cada 13 de octubre, se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres

Cada 13 de octubre, se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres

Estos son los países donde se encuentran las reliquias de JGH

Estos son los países donde se encuentran las reliquias de JGH

La OMS advirtió sobre la creciente resistencia de las bacterias a los antibióticos

La OMS advirtió sobre la creciente resistencia de las bacterias a los antibióticos

Nueces, fruto seco con más proteínas que el huevo y ayuda a reducir el colesterol

Nueces, fruto seco con más proteínas que el huevo y ayuda a reducir el colesterol

¡Libérate!: Hoy 13-Oct se celebra el Día sin Sujetador

¡Libérate!: Hoy 13-Oct se celebra el Día sin Sujetador

Cantante de la banda británica Lostprophets, falleció durante reyerta en una cárcel: Pagaba condena por pedofilia

Cantante de la banda británica Lostprophets, falleció durante reyerta en una cárcel: Pagaba condena por pedofilia

Marineros toma delantera ante Azulejos en la Serie de Campeonato

Marineros toma delantera ante Azulejos en la Serie de Campeonato

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 13 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 13 de octubre 2025

Presidente Maduro ordenó expansión de la Milicia Indígena para fortalecer defensa territorial

Presidente Maduro ordenó expansión de la Milicia Indígena para fortalecer defensa territorial

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Muere estudiante de odontología en aparatoso accidente de tránsito en Barquisimeto

Muere estudiante de odontología en aparatoso accidente de tránsito en Barquisimeto

Saime aclara dudas a usuarios de la tercera edad

Saime aclara dudas a usuarios de la tercera edad

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas

El recorrido del Dr. José Gregorio Hernández por Los Andes venezolanos y las trabas que enfrentó para lograr su anhelado viaje a París

El recorrido del Dr. José Gregorio Hernández por Los Andes venezolanos y las trabas que enfrentó para lograr su anhelado viaje a París

‎La Basílica presentó programación de las Fiestas Patronales 2025 en honor a la Chinita

‎La Basílica presentó programación de las Fiestas Patronales 2025 en honor a la Chinita

Noticias Relacionadas

Zulia

Cien pasantes inician prácticas profesionales en la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo

Este ingreso se hace bajo un nuevo sistema bajo las premisas humanistas, profesionales e innovadores
Al Dia

Más de 400 sueños cumplidos: URBE entrega títulos a su nueva generación de profesionales

Tras la juramentación de los nuevos egresados, la Dra. Diana Belloso Montiel dirigió unas palabras que resonaron con profunda emoción entre los presentes.

Canonización

Basílica de la Chiquinquirá se une a la "Vigilia de Santidad" por José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

La feligresía de Maracaibo, está invitada a participar en la "Vigilia de Santidad" que organiza la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá para celebrar, unida y en tiempo real, la canonización de los primeros santos de Venezuela: San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles.
Al Dia

El logo de la feria de la Chinita será en honor a José Gregorio Hernández y a Carmen Rendiles

El diseño honra el Año Jubilar de la Esperanza y la historia de fe del país al incluir al doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, arrodillados en oración.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025