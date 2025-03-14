Cierran acceso al SAIME de Valle Frío por el gentío que hay para sacarse la cédula

Un ‘gentío’ es lo que se puede percibir en los alrededres del SAIME de Valle Frío, con la finalidad de sacarse la cédula.

Las personas comenzaron a aglomerarse desde esta madrugada para intentar salir a tiempo con su carnet de identificación, pero el proceso ha tenido ciertos obstáculos. Los maracaiberos afirman, que tanto los citados como la jornada fue "mezclada".

"Las personas que están haciendo su cola en pleno sol es porque vienen para la jornada de cedulación, mientras que en el otro extremo, muy cerca de las oficinas, están los citados, son bastantes, pero hay más del lado que no hicieron el trámite pertinente", dijo una de las personas que aguardaba para ingresar a la agencia.

La mayoría de los ciudadanos, destacaron, que el proceso también se ha visto afectado por el sistema."Quieren atender a todos en un o dos días y somos muchos los que estamos aquí, eso hace que el sistema colapse. Aunque no se han presentado incovenientes mayores, ya estamos agotados y eso hace que todos nos disgustemos, deben poner orden y estimar cuántas personas pueden atender por día", precisó otra ciudadana, de 35 años.

Las autoridades del SAIME, acotaron, que la jornada de cedulación fue extendida hasta el mes de Abril, pero de igual forma, seguirá el proceso de las citas.

