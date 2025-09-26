Viernes 26 de septiembre de 2025
Al Dia

Cinco sismos leves se registran en las cercanías de Bachaquero este viernes

Los eventos ocurrieron entre las 5:33 y las 8:39 a.m., sin que se hayan registrado daños materiales ni afectaciones a la población

Por Andrea Guerrero

Cinco sismos leves se registran en las cercanías de Bachaquero este viernes
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La mañana de este viernes 26 de septiembre de 2025 se reportaron cinco movimientos sísmicos de baja magnitud en las inmediaciones de Bachaquero, estado Zulia. Los eventos ocurrieron entre las 5:33 y las 8:39 a.m., sin que se hayan registrado daños materiales ni afectaciones a la población.

Los sismos fueron los siguientes:

A las 05:33 a.m., se registró un sismo de magnitud 3.4, localizado a 36 km al sureste de Bachaquero, con una profundidad de 9.0 km. – A las 06:20 a.m., un evento de magnitud 3.1 se ubicó a 24 km al sur de Bachaquero, con profundidad de 26.6 km. – A las 07:15 a.m., se detectó un sismo de magnitud 3.4, a 39 km al este de Bachaquero, con profundidad de 35.3 km. – A las 08:05 a.m., otro movimiento de magnitud 3.2 se registró a 56 km al este de Bachaquero, con profundidad de 9.0 km. – A las 08:39 a.m., se reportó un sismo de magnitud 3.2, a 49 km al este de Bachaquero, con profundidad de 34.8 km.

Las autoridades competentes continúan el monitoreo de la actividad sísmica en la región y recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales. Estos eventos, aunque leves, reflejan la dinámica geológica del occidente venezolano.

Noticia al Día / Funvisis

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Sin control: El precio del pan de jamón lo pondrá el panadero que lo venda

Sin control: El precio del pan de jamón lo pondrá el panadero que lo venda

Cantv instalará WIFI gratis en más de 100.000 teléfonos en espacios públicos del país

Cantv instalará WIFI gratis en más de 100.000 teléfonos en espacios públicos del país

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un "cementerio clandestino" en México

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

Y ahora un Halo Solar

Y ahora un Halo Solar

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Este hábito de higiene podría ayudarte a prevenir un cáncer altamente mortal

Este hábito de higiene podría ayudarte a prevenir un cáncer altamente mortal

Prevén lluvias en el Zulia en las primeras horas de la mañana

Prevén lluvias en el Zulia en las primeras horas de la mañana

León XIV nombra su sucesor en el Dicasterio para Obispos, su primer gran cambio en Curia

León XIV nombra su sucesor en el Dicasterio para Obispos, su primer gran cambio en Curia

Ingeniero Luis Cabrera: Las construcciones que están normatizadas al 100%, están diseñadas para resistir eventos sísmicos en Maracaibo

Ingeniero Luis Cabrera: Las construcciones que están normatizadas al 100%, están diseñadas para resistir eventos sísmicos en Maracaibo

Sismo leve se registró al sureste de Bachaquero este viernes 26 de septiembre

Sismo leve se registró al sureste de Bachaquero este viernes 26 de septiembre

Noticias Relacionadas

Zulia

Sin control: El precio del pan de jamón lo pondrá el panadero que lo venda

El precio dependerá de la panadería que lo venda
Al Dia

En video transmisión en vivo de las Águilas del Zulia sorprendida por el temblor

En la jornada del 24 de septiembre de 2025, durante la emisión en vivo del podcast “A la Carga” de…
Al Dia

Difunden cartel con la desaparición de la modelo venezolana Angie Miller: Era pareja de B King

Tanto amigos como familiares señalaron que no han tenido contacto con la mujer
Zulia

Ingeniero Luis Cabrera: Las construcciones que están normatizadas al 100%, están diseñadas para resistir eventos sísmicos en Maracaibo

Hasta el momento las edificaciones han mantenido su integridad estructural

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025