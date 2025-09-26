Cinco sismos leves se registran en las cercanías de Bachaquero este viernes

La mañana de este viernes 26 de septiembre de 2025 se reportaron cinco movimientos sísmicos de baja magnitud en las inmediaciones de Bachaquero, estado Zulia. Los eventos ocurrieron entre las 5:33 y las 8:39 a.m., sin que se hayan registrado daños materiales ni afectaciones a la población.

Los sismos fueron los siguientes:

A las 05:33 a.m., se registró un sismo de magnitud 3.4, localizado a 36 km al sureste de Bachaquero, con una profundidad de 9.0 km. – A las 06:20 a.m., un evento de magnitud 3.1 se ubicó a 24 km al sur de Bachaquero, con profundidad de 26.6 km. – A las 07:15 a.m., se detectó un sismo de magnitud 3.4, a 39 km al este de Bachaquero, con profundidad de 35.3 km. – A las 08:05 a.m., otro movimiento de magnitud 3.2 se registró a 56 km al este de Bachaquero, con profundidad de 9.0 km. – A las 08:39 a.m., se reportó un sismo de magnitud 3.2, a 49 km al este de Bachaquero, con profundidad de 34.8 km.

Las autoridades competentes continúan el monitoreo de la actividad sísmica en la región y recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales. Estos eventos, aunque leves, reflejan la dinámica geológica del occidente venezolano.

Noticia al Día / Funvisis