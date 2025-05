La Casa Hogar de Adulto Mayor Santa Cruz, en la parroquia San Isidro, ofrece un espacio de acogida, respaldo y acompañamiento a 50 ancianos, en el sector La Rinconada, vía al Country Club, que en la actualidad no cuentan con el servicio de agua y gas adecuado. Porque los sistemas se dañaron y hasta el momento solo reciben promesas por parte de instituciones oficiales.

Daño de tubería de agua. Foto: Cortesía

La madre Sorrein Acuña, encargada del recinto que alberga a los ancianos, dijo a Noticia al Día que la planta de bombeo se dañó y parte de la tubería de suministro está totalmente deteriorada.

Reparación de tubería averiada. Foto: Cortesía

Señaló que diariamente se deben disponer seis máquinas para el lavado de ropa de los ancianos y este procedimiento no se está cumpliendo en el tiempo necesario porque el agua del pozo con que cuenta la Casa no se puede bombear más de dos horas, ya que la bomba que tiene no da abasto.

Cocina. Foto: Cortesía

Esta Casa Hogar fue fundada en 1956 y después de 68 años sus servicios públicos se han visto afectados, incluyendo el de gas, que pasan hasta un mes sin ello y se ven obligados a cocinar con leña.

“La última vez, desde el 17 de diciembre hasta el 4 de enero, no contamos con este servicio hasta que Pdvsa-Gas nos atendió la situación”, dijo la madre Acuña.

Daños de tubería. Foto: Cortesía

Un remanso de paz

Este remanso de paz, ubicado en el oeste de Maracaibo, exactamente en el sector la Rinconada, vía que conduce hacia el Country Club, funciona desde el año 1967 en un moderna edificación con dormitorios privados y comunes, comedores, salones de recreo y demás dependencias.

Casa Hogar Santa Cruz. Foto: Cortesía

La limpieza es diaria. Foto: Cortesía



Cuenta con asistencia médica permanente y especializada para los ancianos que allí alberga.

En este momento en que fallan sus servicios públicos ameritan de tu aporte y puedes hacer contacto para esta ejemplar obra social a través de @hogarsantacruzmcbo teléfono 0412 0614360.

Noticia al Día