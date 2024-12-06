Circo Los Magníficos llega al parque Monumental Ana María Campos para divertir a los zulianos

Este viernes 6 de diciembre, debuta el circo Los Magníficos al parque Monumental Ana María Campos.

La cita es a las 7:30 pm para todo público y los que asistan disfruten de un espectáculo artístico con la actuación de payasos, trapecistas, malabaristas, cómicos, equilibristas, quienes harán sus mejores presentaciones.

Daniel Perea, director, dijo a Noticia al Día que estarán en Maracaibo durante 30 días, por lo que ofrecerán su mejor show.

Perea aseguró, las presentaciones serán los días martes a jueves a las 7: 30 pm. Los viernes, sábado y domingos ofrecerán dos funciones: la primera a las 6:30 pm y la segunda a las 8:30 pm.

Invitan a los marabinos a participar en la dinámica con la promoción de seguir las redes sociales del circo, presentar una imagen en el teléfono y con la compra de un boleto para adultos, pueden entrar gratis dos niños.

Noticia al Día

Fotos NAD: Xiomara Solano