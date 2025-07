“Claro que voy a votar”: Marabinos respaldan candidatura de Adrián Romero Martínez

El candidato por la Gran Alianza por Maracaibo, Adrián Romero Martínez, continúa recorriendo los sectores de las 18 parroquias de la ciudad, fortaleciendo el contacto directo con los vecinos a través de visitas casa por casa. En el sector San José, de la parroquia Cacique Mara, fue recibido con entusiasmo y muestras de respaldo.

“Claro que voy a votar. El 27 de julio, llueva, truene o relampaguee, yo voy a mi centro. En las elecciones pasadas no voté. Vivo sola y nadie me vino a movilizar, pero nunca le he dado un voto a los chavistas, y ahora menos, porque ellos destruyen todo lo que tocan. A Maracaibo no se la vamos a dejar”, expresó Raiza Valvuena, ama de casa de 69 años, mientras recibía al candidato en su hogar.

Por su parte, Claudia Marín, contadora pública de 45 años, manifestó: “Votar es lo que nos queda. Por eso yo no me pelo ninguna elección. Es mi derecho, me corresponde. Si no voto, no tengo derecho a exigir como ciudadana. Ustedes han trabajado mucho y lo han hecho muy bien”.

Ante estas palabras, Romero respondió: “Si votamos, ganamos. No vamos a permitir que vuelvan los desvalijadores a destruir la ciudad. Este es el legado que nos dejó Rafael Ramírez Colina, y después del 27 seguiré dando todo por Maracaibo. Cuatro años más de una buena gestión para seguir innovando y creando espacios dignos para todos los que amamos esta ciudad”.

Otra vecina, Crisbel Chourio, también expresó su respaldo: “Voy reseteada con vos. Nos quitaron la gobernación, pero vamos por la Alcaldía porque ustedes han hecho un excelente trabajo y estoy segura de que seguirán así. Contá con mi voto, ese y cinco más están seguros”.

El recorrido culminó con una asamblea de vecinos en el sector Buena Vista, donde Romero reafirmó su compromiso con la ciudad: “Maracaibo no se rinde ni se entrega. No podemos permitir que vuelva el clan de la destrucción. Mientras yo esté al frente, seguiré dando la cara en cada una de las comunidades y sectores de mi amada Maracaibo”.

Noticia al Día / Nota de prensa