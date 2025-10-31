Viernes 31 de octubre de 2025
Clez aprobó Proyecto de Ley sobre Regulación del Uso de Motocicletas

La ley fue aprobada por unanimidad en segunda discusión, debatida en un amplio despliegue regional que abarcó los ejes Metropolitano, Costa Oriental, Guajira, Perijá y Sur del Lago, en los cuales se recibieron propuestas de distintos sectores.

Por Candy Valbuena

Clez aprobó Proyecto de Ley sobre Regulación del Uso de Motocicletas
Foto: Cortesía
El Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ) sancionó este jueves, 31 de octubre el Proyecto de Ley Especial sobre Regulación Complementaria del Uso de Motocicletas en el estado Zulia.

Foto: Cortesía

La ley, aprobada en segunda discusión y por unanimidad, fue debatida en un amplio despliegue regional que abarcó los ejes Metropolitano, Costa Oriental, Guajira, Perijá y Sur del Lago, en los cuales se recibieron propuestas de distintos sectores.

La presidenta del Poder Legislativo regional, Magdely Valbuena, explicó que la ley establece normas complementarias para el uso de motocicletas en la entidad, en el marco de la seguridad ciudadana, el orden público y la protección de la vida, conforme a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de Tránsito Terrestre y demás normativas aplicables.

Este proceso que desarrolló el Parlamento contó con un trabajo articulado entre autoridades regionales y locales, organismos de seguridad, asociaciones, cooperativas, poder popular, sindicatos de motorizados, sistemas de protección y prevención que asistieron a las consultas para dar a conocer sus perspectivas sobre el proyecto de ley.

Trabajo conjunto

El legislador Alberto Hernández, presidente de la comisión especial y proponente de la ley, destacó la voluntad y compromiso parlamentario de la comisión integrada por la presidenta Magdely Valbuena y los legisladores Edgar Antúnez, José Sierra y Maribel Briceño así como los demás legisladores que se abocaron en sus territorios para dar participación a los ciudadanos, haciendo posible la elaboración y enriquecimiento de esta ley.

Foto: Cortesía

“Este es un esfuerzo mancomunado que se dio para tener hoy un informe fortalecido a partir de los aportes que se realizaron en los distintos municipios, tanto de los legisladores, las organizaciones del poder popular, motorizados, comunas, circuitos comunales, así como las autoridades competentes, organismos de seguridad y alcaldes que se sumaron a esta consulta”, indicó Hernández.

Hernández destacó que las disposiciones de esta legislación se aplicarán en todo el territorio regional a conductores, acompañantes, pasajeros de cualquier tipo de motocicleta, así como a los prestadores del servicio de transporte en esta modalidad.

La ley, que consta de 43 artículos, será remitida al gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, para su aprobación y posterior promulgación.

Foto: Cortesía

Noticia al Día/Nota de prensa

