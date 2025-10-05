CLEZ avanza desde Perijá con el Anteproyecto de Ley para la Regulación del Uso de Motocicletas

El Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ), se trasladó hasta el municipio Machiques, para continuar con el despliegue regional de consultas públicas para debatir y enriquecer el Anteproyecto de Ley Especial sobre Regulación Complementaria del Uso de Motocicletas en el estado.

La consulta estuvo encabezada por la presidenta del CLEZ, Magdely Valbuena, acompañada de los legisladores Alberto Hernández, Edgar Antúnez, Maribel Briceño, José Sierra, Johan del Valle, Zoraida Petit y por el alcalde de Machiques, Marco Perrotta.

También asistieron concejales; síndicos procuradores de Machiques y Rosario de Perijá; representantes de Seguridad y Auxilio Vial de la GNB tramo Machiques de Perijá-Colón, el Gral. Alex Monsanto, Comandante del Ejército en el eje, cuerpos policiales regional y municipales, la fuerza motorizada, asociaciones y sindicato de moto taxis, Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, representantes indígenas y de circuitos comunales, quienes expusieron propuestas, inquietudes y observaciones respecto a la ley.

La presidenta del CLEZ, Magdely Valbuena, subrayó que la educación vial es fundamental para la prevención de accidentes y explicó que la conciencia debe comenzar desde el momento en que la persona decide utilizar el vehículo de dos ruedas.

“Es necesario fortalecer la educación vial. No solo el motorizado debe tener conciencia, también la familia y quienes lo acompañan. El problema grave es que se pierda una vida o quede en condiciones muy lamentables”, resaltó Valbuena.

Por su parte, el legislador Alberto Hernández, presidente de la comisión que elabora la ley, señaló que el anteproyecto de ley en discusión se ha fortalecido a través de las consultas ciudadanas, subrayando que la iniciativa responde a una problemática que ha dejado de ser exclusivamente de seguridad para convertirse también en un asunto de salud pública.

Asimismo, el alcalde de la localidad perijanera, Marco Perrotta, destacó la importancia de generar conciencia en torno a la seguridad de los conductores, por lo que instó a fortalecer el uso de medios de protección como el casco de seguridad.

Entre tanto, los legisladores territoriales Johan del Valle y Zoraida Petit enfatizaron que el propósito fundamental es proteger el derecho a la vida, ante lo cual es necesario generar conciencia y sensibilizar a la población, tomando acciones en función de prevenir accidentes y de preservar la vida.

Noticia al Día/Nota de prensa