Viernes 10 de octubre de 2025
Zulia

CLEZ impulsa charla sobre “Prevención del cáncer de mama y sus nuevas realidades”

El Consejo Legislativo del Estado Zulia organizó una importante charla con el objetivo de sensibilizar y orientar a la comunidad sobre la detección temprana y tratamiento de esta enfermedad.

Por Ernestina García

CLEZ impulsa charla sobre "Prevención del cáncer de mama y sus nuevas realidades"
Fotos cortesía
Este viernes 10 de octubre, el Consejo Legislativo del Estado Zulia organizó una importante charla sobre “Prevención del Cáncer de Mama y sus Nuevas Realidades”, con el objetivo de sensibilizar y orientar a la comunidad sobre la detección temprana y tratamiento de esta enfermedad.

La ponencia estuvo a cargo del Dr. Aulo Ortigoza, reconocido especialista en Oncología, quien ofreció información sobre los factores de riesgo, métodos de prevención, y las nuevas perspectivas en el diagnóstico y manejo del cáncer de mama. 

Durante su intervención, el Dr. Ortigoza enfatizó la importancia del autoexamen, chequeos médicos periódicos y la adopción de estilos de vida saludables para reducir la incidencia de esta enfermedad.

“Cada mujer debe saber que su vida importa, que su cuerpo merece cuidado y que su miedo será acogido sin juicio. Pero detrás de cada cifra hay un rostro, una historia. Cada mujer que pierde la vida por esta enfermedad podría haber sido antes nuestra esposa, hija, madre, compañera de trabajo o vecina”, expresó Ortigoza.

Por su parte, la legisladora Iraida Villasmil, presidente de la Comisión del Poder Popular para la Educación, Cultura, Deportes, Asuntos Sociales, Comunales y de Protección del Niño, Niña y la Mujer, destacó el compromiso del parlamento zuliano con la promoción de la salud y el bienestar de la comunidad zuliana.

 Asimismo, la legisladora Marisela Reverol, presidente de la subcomisión de salud de CLEZ,  subrayó la relevancia de la educación preventiva como herramienta fundamental para salvar vidas, señalando que “la información oportuna y accesible es fundamental para reducir riesgos y promover una cultura de prevención”.

Noticia al Día/nota de prensa

Temas:

