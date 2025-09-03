Miércoles 03 de septiembre de 2025
Política

CLEZ propone anteproyecto de ley especial sobre regulación complementaria del uso de motocicletas en el Zulia

Ante las elevadas cifras de accidentes de tránsito que se vienen registrando semanalmente en la región zuliana y que involucran,…

Por José Gregorio Flores

Ante las elevadas cifras de accidentes de tránsito que se vienen registrando semanalmente en la región zuliana y que involucran, principalmente a motorizados, este miércoles tres de septiembre, la presidenta del Consejo Legislativo del Zulia (CLEZ), Magdelys Valbuena, en compañía del diputado Alberto Hernández, propuso un anteproyecto de ley para regular la circulación de las motos en la entidad.

Junto a diferentes jefes policiales pertenecientes al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), Polimaracaibo, Polirosario, Polisur y CPBEZ, la primera autoridad del CLEZ informó en rueda de prensa que este anteproyecto de ley busca darle solución a un problema que se ha convertido en seguridad pública, que atenta contra personas de diferentes estratos sociales y el derecho a la vida.

Expresó Valbuena que tomando en cuenta la alta incidencia de accidentes en moto, sobre todo en los municipios Maracaibo, Mara, Machiques de Perijá, Rosario de Perijá, Cabimas, Santa Rita y Lagunillas, se llevará a consulta este el referido anteproyecto con la intención de crear un organismo, que establezca una serie de regulaciones y sanciones para la circulación de estos vehículos .

"Hay una regulación nacional que estipula las condiciones para andar en moto y las faltas en las que no se debe incurrir. Entre estas destacan que los motorizados deben usar casco, no llevar más de un pasajero y cumplir a cabalidad las señales de tránsito. El anteproyecto de ley es para la creación de un organismo que se encargue de sancionar a los motorizados que conduzcan de manera irresponsable", dijo.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos y videos: Xiomara Solano

Al Dia

Instalada Comisión de Deportes de la Cámara Municipal de Maracaibo

El amplio salón de sesiones del 7mo. piso donde funciona la Cámara Municipal de Maracaibo, estuvo a casa llena con la presencia de invitados especiales, durante la instalación de la Comisión Permanente del Poder Popular para el Deporte y la Recreación.
Zulia

Para cada rayo de sol hay una solución refrescante en Maracaibo

Desde el transeúnte hasta los comerciantes recomiendan la hidratación
Al Dia

"La gaita nos vuelve a unir" en su tercera edición será este 6 de septiembre

El locutor y gaitero zuliano Eduardo Torres visitó Noticia al Día para extender una invitación muy especial al evento "La…
Al Dia

Azote con prontuario policial fue detenido por hurto en Machiques de Perijá

Fue identificado como Jaime Gabriel Velázquez López, de 21 años, alias "El Gago", quien para cometer sus fechorías, aprovecha que las casas estén solas.


