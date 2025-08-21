Clezulia se une a la ofensiva diplomática de paz parlamentaria contra de agresiones imperiales

En el marco de las acciones de respaldo al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, el Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ) ofreció este jueves 21 de agosto una rueda de prensa encabezada por su presidenta, Magdely Valbuena, y la legisladora Egda Vilchez. Ambas voceras, en representación del Bloque de la Patria, manifestaron su adhesión a la ofensiva diplomática por la paz y rechazaron las agresiones externas que, según señalaron, atentan contra la soberanía y estabilidad institucional de Venezuela.

Durante su intervención, Valbuena expresó que el CLEZ fija posición ante los recientes intentos de desestabilización, los cuales atribuyó a una estrategia impulsada por el gobierno estadounidense. En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse afectar por campañas de desinformación y temor, destacando que el gobierno de Maduro ha demostrado firmeza en la lucha contra el narcotráfico y en la defensa de la nación.

La presidenta legislativa también subrayó que este pronunciamiento busca promover la paz, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la preservación de la independencia como legado histórico. “Convocamos al pueblo venezolano a sumarse a esta cruzada por la unidad territorial, la integración nacional y la soberanía”, afirmó.

Por su parte, la parlamentaria Egda Vilchez declaró que el CLEZ se constituye desde ahora como una tribuna legislativa antiimperialista permanente, comprometida con la defensa de la Constitución y la institucionalidad venezolana, en respaldo al liderazgo del presidente Maduro.

En el encuentro también participó la presidenta del Concejo Municipal de Maracaibo, Jessy Gascon, quien enfatizó que tanto el Parlamento zuliano como la Cámara Municipal están activos y movilizados, no solo en discurso sino en acción, para respaldar al jefe de Estado y garantizar la legalidad territorial.

Noticia al Día / Nota de prensa