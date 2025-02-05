Clima ‘fresco’ se mantendrá en la capital zuliana este miércoles 5-Feb

La mañana de este miércoles, 5 de febrero las temperaturas aceptables previstas para la capital zuliana continúan, tal como lo dio a conocer el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

El organismo indicó que las temperaturas máximas previstas para Maracaibo son de 35 grados centígrados °C y las mínimas de 25 °C, lo que indica que se mantendrá el clima "fresco" y agradable, con vientos poderosos que de seguro alegran a los citadinos.

De igual manera, hasta horas dele mediodía de este miércoles el Inameh pronostica que: "Prevalecerán condiciones atmosféricamente estables sobre gran parte del país, con cielo despejado y baja probabilidad de precipitaciones. Sin embargo, el aporte humedad por parte de los vientos Alisios hacia la fachada del Atlántico y la región costera del país favorece la formación de nubosidad estratiforme".

Lo que se asocia directamente con lluvias o lloviznas dispersas que pudieran evidenciarse en áreas al este de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, sur de Bolívar, Amazonas, Miranda, zonas de Lara, norte de Cojedes y Falcón, Barinas, Los Andes y Zulia.

Foto: Inameh

