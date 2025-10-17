Viernes 17 de octubre de 2025
CNP Zulia invita a sus agremiados a afiliarse en el plan “Gente Sagrada”

Esta jornada se llevará a cabo el próximo lunes, 20 de octubre en las instalaciones del Colegio Nacional de Periodistas en el estado Zulia, desde las 9: 00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde

Por María Briceño

Foto: agencia
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) Seccional Zulia, ha convocado a sus agremiados a una jornada para ultimar detalles sobre el proceso de afiliación al seguro de salud, "Plan de Gente Sagrada", con el objetivo de recolectar los requisitos necesarios y asegurar los cupos de los profesionales y sus familiares.

Esta jornada se llevará a cabo el próximo lunes, 20 de octubre en las instalaciones del Colegio Nacional de Periodistas en el estado Zulia, desde las 9: 00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde.

La directiva del gremio aclaró los objetivos primordiales:

Confirmar toda la información referente al Plan Gente Sagrada, que elegirán para su protección y la de su núcleo familiar, así como plantear todas sus dudas. El organismo indicó que durante la jornada contarán con la presencia de dos asesoras especializadas, que estarán disponibles para aclarar personalmente cualquier punto sobre el plan.

Recepción de requisitos de afiliación: Deben consignar sus documentos completos para asegurar formalmente su cupo y manifestar su intención de aceptación para que sean incluidos.

Si los agremiados tienen todos los requisitos de forma digital pueden enviarlos previamente o durante la jornada a través: [email protected] o al WhatsApp 0414-665-2323.

Requisitos a consignar:

Cédula de Identidad.

Rif actualizado.

En el caso de menores de edad, partida de nacimiento.

Atención especial para adultos mayores

Un punto destacado es la cobertura por edad. Si bien el Plan exclusivo para el CNP Zulia cubre hasta los 69 años, la directiva está gestionando una propuesta especial. Para ello, se requiere que los agremiados confirmen expresamente si tienen interés en afiliar a personas de hasta 90 años. Esta manifestación de interés permitirá al CNP generar una lista consolidada y solicitar a la aseguradora una propuesta especial y accesible diseñada específicamente para este segmento del gremio.

Finalmente, el CNP Zulia recordó a sus agremiados que la jornada del lunes no está destinada para la realización de pagos. La fecha para el primer abono de la afiliación será anunciada posteriormente, una vez que el listado del grupo haya sido validado y aprobado por la aseguradora.

Fuga de gas cloro afectó a más de 32 personas en Guárico

El cuerpo de Protección Civil informó a través de su cuenta de Instagram que los afectados recibieron atención prehospitalaria en el lugar por parte del personal de rescate. Posteriormente, los trasladaron a un centro asistencial para recibir tratamiento médico por la exposición al gas cloro.
Zulia inicia temporada exportación de cangrejo azul con estrictas medidas de seguridad

Con la participación de autoridades civiles, militares y representantes del sector productivo, el estado Zulia dio inicio a la temporada de exportación del Cangrejo Azul
Primeros movimientos en la tabla de la LVBP tras la jornada del 16 de octubre

Los ocho equipos de la LVBP vieron acción el pasado 16 de octubre
Ministerio de Educación abre convocatoria para el Premio Nacional de Investigación Simón Rodríguez

Los participantes deben ser venezolanos y trabajadores de la educación

