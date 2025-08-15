Colegio de Médicos del Zulia advierte sobre falsos certificados para conducir

Este jueves 14 de agosto, el Colegio de Médicos del estado Zulia, emitió un comunicado manifestando que han recibido varias denuncias de usuarios que fueron engañados por personas que se dedican a realizar certificados médicos para conducir sin la presencia de un profesional del área.

El organismo indica que los usuarios alegan que les venden un papel que se presenta como un certificado usando el sello de colegas, con sus datos: nombre, cédula de identidad, matrícula del MPPPS y del Colegio de Médicos.

Asimismo, el Colegio de Médicos, alerta a los ciudadanos de este servicio público que en el caso de que requieran un certificado médico para conducir, debe de estar presente un médico responsable de verificar que el conductor está en condiciones para conducir.

En ese sentido, el organismo exhorta a la población zuliana a utilizar los servicios que prestan en el Colegio de Médicos del Estado Zulia, ubicado en la ciudad de Maracaibo y en sus seccionales, una en el municipio Cabimas, y en el municipio Colón, en la región de Santa Bárbara. Así como también profesionales certificados que ofrecen estos servicios en consultorios o en lugares autoridades por el ente.

¿Qué se necesita para tramitar un certificado médico?

De acuerdo al organismo, el usuario debe de presentar su cédula de identidad vigente y una fotografía tipo carnet. El costo de la consulta y la emisión del certificado de conducir.

¿Qué precio tiene el certificado médico?

El certificado estará vigente por 5 años y este tiene un costo de 15 dólares.

