Colegio Martin Luther King celebró 45 años de fundación educando con valores cristianos a niños y adolescentes en Maracaibo

El instituto evangélico Martin Luther King celebró este viernes 18 de octubre 45 años de fundación, formando, de manera ininterrumpida y con valores cristianos, a miles de niños y adolescentes desde finales de la década de 1.970 en su sede ubicada en el sector Santa María en Maracaibo.

Padres, representantes, personal docente, obrero y administrativo de este importante colegio estuvieron presentes en el acto protocolar, en el cual se rindió un breve homenaje a Martin Luther King, quien fuera un ministro y activista bautista estadounidense, considerado como el vocero y líder más importante del movimiento de derechos civiles desde 1955 hasta su asesinato en 1968.

La actividad estuvo encabezada por Arón Sira Santos, director del colegio y el pastor Hilcias Núñez, quienes con oraciones y alabanzas dieron la bienvenida a los presentes. Durante unas breves palabras, ambos manifestaron la satisfacción y el compromiso de lograr 36 promociones de bachilleres en 45 años.

"Estamos muy complacidos de llegar a 45 años desde la fundación en el año 1.979. Hasta la fecha, hemos graduado 36 promociones de bachilleres y así seguiremos hasta que Dios lo permita, porque nuestra misión es educar, hacer de nuestros alumnos, hombres y mujeres de buen corazón", dijo el director.

El acto central también contó con la participación de la coral del colegio y de un grupo de niños de pre-escolar, quienes con coloridos disfraces hicieron una dramatización de El Arca de Noe. Asimismo, la directiva de la institución otorgó reconocimientos a docentes y empleados con más antigüedad.

Aquí todos nos respetamos

Elías Medina, estudiante de séptimo grado, comentó que todos sus compañeros de clases se respetan entre sí y que nunca ha presenciado una situación de acoso escolar o "bullying". Manifestó que sus profesores están bien capacitados y que al graduarse de bachiller, quiere estudiar administración de empresas.

"Todos mis compañeros se respetan, por eso aquí no hay situaciones de bullying. Mis profesores están bien capacitados y creo que estoy recibiendo una buena educación, mis altas calificaciones así lo reflejan. Quiero estudiar administración de empresas cuando llegue a la universidad", comentó el adolescente.

Elías Medina, estudiante de séptimo grado.

En este sentido, Ana Marín, quién también cursa séptimo grado, expresó que está en el colegio Martin Luther King desde que era muy pequeña y que espera graduarse con honores para estudiar diseño de interiores y exteriores para casas. Sus calificaciones en todas las materias es de 19 puntos.

"Estudio en este colegio desde que estaba en sala de cuatro y de verdad que quiero terminar mis estudios de bachillerato aquí, pues me gusta el proceso de enseñanza que tiene y también he logrado conocer muy buenos amigos. Es una bendición para mi vida porque he aprendido muchas cosas", agregó la estudiante.

Ana Marín, estudiante se primer año.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos: Xiomara Solano

Video: Wilberth Marval