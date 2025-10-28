Martes 28 de octubre de 2025
Coletazos del chaparrón de ayer: San Jacinto es una isla

Las fuertes precipitaciones registradas este lunes afectaron varios sectores de la capital zuliana, sobre todo en la zona norte de la ciudad, donde según denuncian los propios habitantes se produjeron significativas inundaciones. Hacen un llamado a las autoridades competentes para su pronta atención

Por Candy Valbuena

Coletazos del chaparrón de ayer: San Jacinto es una isla
Foto Cortesía
Este lunes, 27 de octubre cayó un fuerte aguacero mayormente hacia la zona norte de Maracaibo, lo que ocasionó prominentes inundaciones en algunas áreas, según denunciaron sus propios habitantes.

En el sector 9 con avenida 6 de la urbanización San Jacinto "el agua hizo desastre, no tenemos sistema de drenaje. Nuestras casas se mantienen con muros sellando los garajes y puertas principales", indicaron residentes de la zona, quienes a su vez hacen un llamado a las autoridades competentes para que les resuelvan el inconveniente.

En fotos y videos quedó registrada la grave situación que viven los vecinos de este sector de San Jacinto, en la parroquia Juana de Ávila de la capital zuliana, donde la lluvia fue bastante intensa y con ese tremendo ‘chaparrón’ varias calles se convirtieron en una ‘isla’.

José González , cédula de identidad número: 16919413, vecino de la zona afectada destacó en su denuncia que "no tenemos sistema de drenajes, cada vez que llueve nos inundamos… no pueden caer tres goticas porque enseguida nos ahogamos", aseguró.

González refirió su número telefónico: 04126882496, como uno de los afectados y que realiza el llamado para su pronta atención y a la espera de recibir la ayuda de las autoridades.

Por otra parte autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) han anunciado más lluvias para los próximos días, dado que se encuentran muy cerca del país dos nuevas ondas tropicales.

Foto: Cortesía

