Martes 09 de septiembre de 2025
Al Dia

Comienza el casting para elegir a la nueva reina de la Feria de la Chinita

Esta es la edición 59 de la Feria de la Chinita

Por María Briceño

Comienza el casting para elegir a la nueva reina de la Feria de la Chinita
Foto: archivo NAD
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Maracaibo se prepara para una nueva edición de su festividad más emblemática. El Reinado de la Quincuagésima Novena Feria de la Chinita ha dado inicio a sus audiciones para encontrar a la próxima soberana que representará a la ciudad.

El proceso de selección es liderado por la organizadora de eventos Roberta di Blasio, quien junto a su equipo, buscará a la candidata ideal para el reinado.

El presidente de la feria, Omar Enrique Gotera, junto al alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, subrayaron que el objetivo es elegir a la mejor representante para el disfrute del pueblo zuliano.

En un comunicado, los organizadores expresaron su orgullo y felicidad por presentar esta nueva edición, que busca ser un evento de unidad, cultura y celebración. La intención es que las reinas de la feria sean un símbolo de la belleza y la tradición de la ciudad.

Los encargados indicaron que las personas deben de estar atentos a las redes sociales, ya que a través de ellas se anunciarán las próximas audiciones y todas las actividades del Reinado Infantil y el Reinado de la Feria.

Lee también: Estas son las candidatas al reinado de la feria de la Chinita

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Aumentó la sanción para Luis Suárez tras incidente en la final de la Leagues Cup

Aumentó la sanción para Luis Suárez tras incidente en la final de la Leagues Cup

Degolló a su hijastro durante una discusión en Ocumare del Tuy

Degolló a su hijastro durante una discusión en Ocumare del Tuy

Batista:

Batista: "Tenemos que estar más unidos que nunca"

Dónde ver el partido de la Vinotinto contra Colombia en Maracaibo y San Francisco

Dónde ver el partido de la Vinotinto contra Colombia en Maracaibo y San Francisco

Yulimar Rojas volverá a competir en su especialidad tras dos años de pausa

Yulimar Rojas volverá a competir en su especialidad tras dos años de pausa

Presuntas fallas mecánicas habrían provocado el vuelco y posterior incendio del autobús en Ciudad Bolívar

Presuntas fallas mecánicas habrían provocado el vuelco y posterior incendio del autobús en Ciudad Bolívar

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 9 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 9 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 9 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este martes 9 de septiembre

Luis Torrens entró en lista de lesionados por contusión en el antebrazo

Luis Torrens entró en lista de lesionados por contusión en el antebrazo

Maracaibo, 496 años de historia y resistencia (por Luz Neira Parra)

Maracaibo, 496 años de historia y resistencia (por Luz Neira Parra)

Presos madre y padrastro de una niña de 3 años por maltrato infantil

Presos madre y padrastro de una niña de 3 años por maltrato infantil

Bayrou obligado a dimitir tras revés parlamentario

Bayrou obligado a dimitir tras revés parlamentario

Arrestaron al director de Polianzoátegui

Arrestaron al director de Polianzoátegui

Joven publicaba falsos artículos de computación a través de Marketplace en Maracaibo

Joven publicaba falsos artículos de computación a través de Marketplace en Maracaibo

Daddy Yankee se une a un acuerdo empresarial para el desarrollo del fútbol en Puerto Rico

Daddy Yankee se une a un acuerdo empresarial para el desarrollo del fútbol en Puerto Rico

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡A ganar! La Vinotinto se cita con la historia en Maturín

¡A ganar! La Vinotinto se cita con la historia en Maturín

Persisten las altas temperaturas en Maracaibo por el fenómeno de la declinación solar este martes 9-Sept

Persisten las altas temperaturas en Maracaibo por el fenómeno de la declinación solar este martes 9-Sept

Comienza el casting para elegir a la nueva reina de la Feria de la Chinita

Comienza el casting para elegir a la nueva reina de la Feria de la Chinita

Israel acepta la propuesta de Trump para un alto el fuego en Gaza

Israel acepta la propuesta de Trump para un alto el fuego en Gaza

Titulares de la prensa nacional para este martes 9 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este martes 9 de septiembre

Noticias Relacionadas

Al Dia

En 24 % incrementaron exportaciones no petroleras desde Falcón durante el último mes

Las frutas y hortalizas son los productos de mayor demanda en mercados internacionales, según información de la Secretaría de Economía Productiva y Exportación de la entidad

Al Dia

El príncipe Harry donó más de un millón de euros a ONG dedicada a la atención de niños desfavorecidos

La BBC reportó que el duque de Sussex, quien visita por primera vez el país desde el pasado abril, donará 1,1 millones de libras (1 millón 269 mil 972 euros)
Al Dia

Eso pasa cuando te casas con una venezolana: Esposo alemán de Mónica Pasqualotto se luce bailando (video)

La actriz y animadora venezolana Mónica Pasqualotto volvió a encender las redes sociales, esta vez no por un proyecto personal,…
Al Dia

En 24 % incrementaron exportaciones no petroleras desde Falcón durante el último mes

Las frutas y hortalizas son los productos de mayor demanda en mercados internacionales, según información de la Secretaría de Economía Productiva y Exportación de la entidad


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025