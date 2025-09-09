Comienza el casting para elegir a la nueva reina de la Feria de la Chinita

Maracaibo se prepara para una nueva edición de su festividad más emblemática. El Reinado de la Quincuagésima Novena Feria de la Chinita ha dado inicio a sus audiciones para encontrar a la próxima soberana que representará a la ciudad.

El proceso de selección es liderado por la organizadora de eventos Roberta di Blasio, quien junto a su equipo, buscará a la candidata ideal para el reinado.

El presidente de la feria, Omar Enrique Gotera, junto al alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, subrayaron que el objetivo es elegir a la mejor representante para el disfrute del pueblo zuliano.

En un comunicado, los organizadores expresaron su orgullo y felicidad por presentar esta nueva edición, que busca ser un evento de unidad, cultura y celebración. La intención es que las reinas de la feria sean un símbolo de la belleza y la tradición de la ciudad.

Los encargados indicaron que las personas deben de estar atentos a las redes sociales, ya que a través de ellas se anunciarán las próximas audiciones y todas las actividades del Reinado Infantil y el Reinado de la Feria.

