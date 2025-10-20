Comienzan los trabajos de mantenimiento del Ángel de Amparo

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), inició los trabajos de mantenimiento en el icono "Angelito de Amparo" referente zuliano.

Los trabajos se realizan a una altura de 120 metros, comprenden el remplazo de bombillos y cableado, garantizando así su encendido en las próximas fechas decembrinas.

Esta acción es el preámbulo al acto del quincuagésimo segundo encendido del Ángel de Amparo, promovido por el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) como un acto de unión familiar, paz y tradición.

Hasta el momento se desconoce cuando será el encendido del popular angelito.

Noticia al Día/Nota de prensa