Domingo 24 de agosto de 2025
Al Dia

Como el “Ave Fénix" revive el Maczul entre cenizas del olvido

El Museo de Arte Contemporáneo bajo el lema el “Maczul brilla" abrió sus puertas desde el pasado sábado 17 de mayo

Por Javier Sanchez

Como el “Ave Fénix
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Telarañas que danzaban en aquellas salas vibrantes fueron eliminadas y el silencio que resonaba donde antes dialogaban las formas y los colores dejó de sentirse y ya se puede hablar de hasta 800 personas que buscan arte en este centro. El Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, un faro cultural que iluminó generaciones, y que languidecía bajo el peso del abandono, hoy vuelve a brillar gracias a la iniciativa de una junta directiva encabezada por el arquitecto Gregorio Boscán como director general.

Una luz tenue, se disipó en la oscuridad de este espacio cultural, una ola de esperanza y determinación ha impulsado un movimiento de rescate con una cruzada que busca devolverle al MACZUL su esplendor al Zulia y el resto del país, reafirmando su rol primordial en el tejido cultural zuliano.

Como el Ave Fénix, que se quema hasta convertirse en cenizas y luego resurge de ellas, este espacio de la cultura reabrió sus puertas con una actividad titulada “El Maczul brilla”.

El artista visual, arquitecto Gregorio Boscán, director general, informó durante una visita realizada por Noticia al Día al espacio de arte en esta ciudad que el museo estaba cerrado ya que “su planta física se encontraba en un fuerte deterioro y nuevamente se “encendieron las luces de la edificación”.

Posee una estructura de 13.500 metros cuadrados de construcción levantados sobre un terreno de 3,6 hectáreas, con 10 salas de exposición interconectadas entre sí. Lo distingue una torre triangular que contiene la identificación de la institución, al igual que el techo de estructura metálica, soportado por tubulares de gran altura, con forma pentagonal alargada que cubre las rampas de acceso al edificio.

Su planta física está desarrollada en tres áreas, la pública, la técnica y la administrativa. Cuenta con cinco salas para exposiciones, plaza cubierta, patio central y áreas verdes. Se pueden exhibir colecciones nacionales e internacionales con exposiciones permanentes, temporales, experimentales y en eventos especiales, siempre y cuando se puedan atender algunas necesidades como el aire acondicionado.

Tiene las características que ningún museo del país posee. Tiene un 100 % de accesibilidad, incluso para las personas que en sillas de ruedas pueden llegar a la última sala en el piso más alto, tiener espacios muy amplios para cualquier evento, desde una feria internacional hasta una bienal, feria ganadera, agrícola, con un gran patio con 4 hectáreas de terreno.

Gracias al gobernador Manuel Rosales que aportó las bombas se cuenta con agua y asimismo tiene electricidad por parte del órgano competente.

Entre las principales actividades que se tienen previstas para su inicio, destacan un encuentro de bandas marciales, la inauguración de tres exposiciones, y todos los accesos a las salas expositivas serán una gran instalación alegórica al espacio que habitaba Armando Reverón, que era Macuto”.

Son 14 artistas en el salón Michilena

Los 14 artistas que participaron en el salón Michilena en la edición pasada, se muestran en esta oportunidad en el Maczul, que es una demostración del talento zuliano.

El pasado sábado desde las 6:00 pm, cuando se encendieron las luces del museo y que brilla gracias a la buena voluntad que tuvieron las personas que colaboraron para que se materializará el encendido regalando las lámparas.

Así esperan los que dirigen el Museo "que se haga realidad la colaboración posible para que el aire acondicionado sea una realidad y se puedan habilitar el mayor número de salas.

Además de poner en práctica los proyectos que se tienen previstos y que se anunciarán a través de las redes sociales", informó el arquitecto.

Noticia al Día

Fotos y videos: Wilberth Marval

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Carlos Cañizales presente en la inauguración del Campeonato Nacional de Boxeo Junior

Carlos Cañizales presente en la inauguración del Campeonato Nacional de Boxeo Junior

Maikel García conectó su bambinazo 13 de la temporada

Maikel García conectó su bambinazo 13 de la temporada

En Las Pulgas: Venden más medicinas que verduras en los mesones

En Las Pulgas: Venden más medicinas que verduras en los mesones

Falleció el futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo en un accidente de tránsito

Falleció el futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo en un accidente de tránsito

Serena Williams presentó a María Sharapova en el Salón de la Fama del Tenis

Serena Williams presentó a María Sharapova en el Salón de la Fama del Tenis

Marc Márquez ganó el Gran Premio de Hungría y consiguió su séptimo doblete consecutivo

Marc Márquez ganó el Gran Premio de Hungría y consiguió su séptimo doblete consecutivo

Orluis Aular subió al podio en la primera etapa de la Vuelta a España

Orluis Aular subió al podio en la primera etapa de la Vuelta a España

Carlos Narváez despachó su jonrón 11 de la temporada

Carlos Narváez despachó su jonrón 11 de la temporada

La Vinotinto de las alturas cayó ante Puerto Rico en la AmeriCup

La Vinotinto de las alturas cayó ante Puerto Rico en la AmeriCup

Barcelona remontó a Levante y sumó su segundo triunfo en LaLiga

Barcelona remontó a Levante y sumó su segundo triunfo en LaLiga

Máximo Acosta conectó su segundo imparable en Grandes Ligas por la vía del cuadrangular

Máximo Acosta conectó su segundo imparable en Grandes Ligas por la vía del cuadrangular

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Maduro convoca jornada nacional de alistamiento para la Milicia Bolivariana para el 23 y 24 de agosto

Maduro convoca jornada nacional de alistamiento para la Milicia Bolivariana para el 23 y 24 de agosto

Autoridades investigan presunta intoxicación alimentaria que afectó a niños y adultos en municipio San Francisco

Autoridades investigan presunta intoxicación alimentaria que afectó a niños y adultos en municipio San Francisco

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Falleció juez Caprio, quien se hizo viral por empatía y humor al resolver infracciones menores

Falleció juez Caprio, quien se hizo viral por empatía y humor al resolver infracciones menores

Noticias Relacionadas

Nacionales

Fedeagro: exportación de café genera ingresos por $ 30 millones anuales

Vicente Pérez, director del rubro en Fedeagro, indicó que solo se ha comercializado internacionalmente 110.000 quintales del grano. Esto, afirmó, corresponde al 10 % de la producción nacional
Internacionales

Fuertes lluvias en el centro de México provocan muerte de dos personas y un desaparecido

“El día de ayer enfrentamos lluvias catastróficas, sobre todo en la zona metropolitana que afectaron a toda la capital, la magnitud de este fenómeno fue brutal, en bien pocas horas tuvimos precipitaciones equivalentes al 25 % de lo que llueve en todo un año”, apuntó Kuri González en un video publicado en su cuenta de X
Farándula

Ronald Borjas y Carolina Tepedino celebran su unión en una noche llena de música y tradición

Ronald no se limitó a ser espectador: subió al escenario para cantar junto a Marcial Istúriz y la icónica agrupación salsera, y más tarde se unió a Los Sobraos, acompañado por su primo Luis Fernando Borjas
Entretenimiento

El vallenato celebra una nueva bendición en la familia de Elder Dayán Díaz

“Desde que nos conocimos, soñamos con este hogar lleno de amor. Hoy, ese sueño se sigue haciendo realidad”, expresó la pareja en redes sociales

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025