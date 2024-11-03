Como una pequeña Venecia: Así quedó la Plaza Baralt de Maracaibo después del torrencial aguacero de este sábado 02-Nov

La Plaza Baralt ubicada en el casco central de la ciudad volvió a inundarse durante el torrencial aguacero registrado en horas de la tarde de este sábado dos de noviembre, generando pérdidas a los comerciantes informales asentados en ese lugar histórico, pues la mercancía que venden se humedece y deteriora.

A simple vista, el lugar parece un baño público como los que habían en el imperio romano, pero los vendedores de libros, discos y revistas que tienen años trabajando allí, lo ven como la pequeña Venecia en Italia, por las edificaciones antiguas que rodean la gran plaza y que le dan un toque europeo.

Las precipitaciones registradas durante los últimos días en Maracaibo y otros municipios de la región zuliana, dejaron la plaza llena de agua, tal y como lo han venido denunciado sus comerciantes, quienes aseguran que el sistema de drenajes colapsó por la basura que obstruye las alcantarillas.

Ángel Zambrano, quien tiene más de 30 años trabajando como vendedor de libros, y se ve afectado por esta grave situación, explicó que el terreno donde se ubica la plaza es una depresión geográfica (está en bajada), motivo por el que los desechos que se acumulan en los alrededores del convento, cuando llueve, el agua desciende y se los lleva hasta el Centro de Arte Lía Bermúdez.

"Hemos sufrido varias inundaciones este año a causa de la basura que tapa los drenajes y mucha de nuestra mercancía se daña. La plaza Baralt esta ubicada en un terreno que tiene una depresión o declive desde la zona del convento hacia la avenida Libertador, por eso toda la basura que se acumula en ese sitió, cuando llueve, la corriente del agua la arrastra dejando el espacio como un área de desastre", dijo el comerciante.

El pasado viernes primero de noviembre, cerca de la una y media de la tarde, hubo un aguacero que tuvo una duración de casi dos horas y media, colapsando muchos puntos estratégicos y convulsionados de la ciudad como el casco central, la avenida Bella Vista, La Limpia y la Circunvalación 1, entre otros.

Ayer sábado volvió a llover tempestuosamente y la Plaza Baralt se anegó quedando igual que una piscina olímpica. El nivel del agua, como describen los mismos vendedores, sobrepasó las aceras y brocales de contención y se metió tanto en el edificio Beco como en el CAMLB. Los vendedores afectados hacen un llamado a las autoridades competentes para que se aboquen a la solución de esta problemática.

