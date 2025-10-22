Miércoles 22 de octubre de 2025
Al Dia

Con 7.000 toneladas de asfalto, la Gobernación del Zulia recupera vialidad La Tigra-La Comparsita de Mara

El gobernador del estado, inspeccionó el inicio de esta obra que ocupa 7 kilómetros lineales, donde se colocarán 7.000 toneladas de asfalto en caliente tipo 3. Allí estuvo acompañado del alcalde del municipio Mara, Edgar Labarca; de la primera Dama del Zulia, Roselyn López de Caldera y voceros de consejos comunales y comunas

Por Andrea Guerrero

Con 7.000 toneladas de asfalto, la Gobernación del Zulia recupera vialidad La Tigra-La Comparsita de Mara
Foto: Cortesía
Un nuevo frente para la recuperación de vialidad en el estado activó este miércoles 22 de octubre el gobernador del Zulia, Luis Caldera, en la vía La Tigra-La Comparsita, una vía alterna a la Troncal del Caribe, en el municipio Mara y que comunica desde el Puente sobre el río Limón hacia Nueva Lucha-Carrasquero.

El gobernador del estado, inspeccionó el inicio de esta obra, que ocupa 7 kilómetros lineales, donde se colocarán 7.000 toneladas de asfalto en caliente tipo 3. Allí estuvo acompañado del alcalde del municipio Mara, Edgar Labarca; de la primera Dama del Zulia, Roselyn López de Caldera, y voceros de consejos comunales y comunas.

Destacó el mandatario zuliano que una de las parroquias que se favorecen con el abordaje de esta carretera es Las Parcelas, territorio local que representa el mayor productor del ganado ovino y caprino de la entidad zuliana.

La obra se desarrolla en un trabajo articulado entre el Gobierno Nacional del presidente Nicolás Maduro, por medio del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, la Gobernación Bolivariana del Zulia y la Alcaldía Bolivariana de Mara.

“Esta es una vía que garantiza la seguridad, porque tenemos la 11 Brigada Blindada acantonada en Fuerte Mara y la 1ª Compañía de la Guardia Nacional Bolivariana en esta troncal número 6”, puntualizó el gobernador Caldera.

El alcalde de Mara, Labarca, agregó por su parte que consejos comunales que hacen vida en la población a lo largo de esta vía son beneficiados, gracias a un trabajo que no se detiene para beneficiar a las comunidades de esta localidad.

Indicó que la vía abordada comunica con la población de Campo Mara, la cual también fue rehabilitada por el Gobierno Nacional y que tiene conexión con la producción minera, agrícola y pecuaria del municipio.

En nombre del poder comunal, la señora Rosa Machado agradeció a los gobiernos nacional, regional y municipal por la obra que beneficiará a 57 consejos comunales de los sectores La tigra, Cuatro Esquinas, Cuatro Bocas, Cachirí, La Sierra, con el paso del transporte no solo de la producción, sino para el traslado de los habitantes hacia los planteles escolares, de salud, para los sitios de trabajo y para la ciudad de Maracaibo.

Noticia al Día / Nota de prensa

