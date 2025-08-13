Con brillo y glamur inicia el Miss Zulia 2025 al ritmo de la gaita

A las 8:00 p.m. de este martes se dio inicio al concurso de belleza regional Miss Zulia 2025, en una gala celebrada en el majestuoso Teatro Baralt. El evento estuvo ambientado al ritmo de la gaita y el ritmo guaquero, con la participación especial del músico Luis M. Saxo.

El certamen tiene como objetivo seleccionar a la joven que representará al estado Zulia en el concurso nacional Miss Venezuela 2025.

El jurado calificador estuvo conformado por destacadas personalidades del mundo artístico y de la moda, entre ellos el diseñador Nidal Nouaihed; Paula Smith, ex Miss Guárico; Naylù Rincón, ex Miss Península Guajira; el Dr. Rafael Martínez; el cantante Eliezer García, integrante de Los Pelaos; y Anneris León, entre otros.

La conducción del evento estuvo a cargo de Mariel Montiel Galupo —sobrina de la ex Miss Venezuela Carmen María Montiel— y Chale Rodríguez.

Asimismo, la sorpresa musical de la noche es que Enio que regresa como solista. El cantante estuvo con Los Bacanos luego hizo dúo en 2012 con José Ignacio, de ahí migró a República Dominicana y ahora regresa con su proyecto como solista llamada Enio, la fórmula y es cristiano evangélico, puso a orar a todos en el Baralt.

Durante la gala, se otorgaron bandas especiales a las siguientes concursantes:

Mejor Sonrisa: Nahireth Duque

Miss Prensa: Valeria Di Martino

Mejor Cabello: Fernanda Villasmil

Miss Rostro: Cynthia Gutiérrez

Miss Pasarela: Olianny Iriarte

Miss Elegancia: Bélgica Iriarte

Miss Fotogénica: María Gabriela García

Miss Integral y Amistad: Eloiza Martínez

Fotos: Wilberth Marval

Noticia al Día