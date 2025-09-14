“Con Chiquinquirá adoremos a Jesús”: la Basílica presenta el lema de sus Fiestas Patronales

La Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá presentó el lema que acompañará las Fiestas Patronales de este año: “Con Chiquinquirá adoremos a Jesús, fuente de toda santidad”.

La información fue difundida a través de la cuenta oficial de la Basílica en redes sociales, donde se detalló que la celebración estará enmarcada por varios acontecimientos relevantes para la Iglesia venezolana y el pueblo zuliano en la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, el Jubileo de la Esperanza convocado por el Vaticano, los 25 años del Concilio Plenario de Venezuela, el inicio del pontificado del Papa León XIV, el camino del Sínodo de la Sinodalidad.

Como tradición, la Basílica siempre se ha destacado en resaltar la devoción mariana como vía hacia Jesús, en la Eucaristía, considerado por la comunidad como fuente de santidad y esperanza.

Las actividades previstas incluirán procesiones, misas solemnes, encuentros juveniles y jornadas de reflexión, en las que se espera una amplia participación de feligreses locales y visitantes de otras regiones del país.

Noticia al Día / Basílica de Chiquinquirá