Martes 26 de agosto de 2025
Con la ilusión de COMÉRSELA el 14 Feb, zulianos buscan el detalle perfecto

A pocos días del Día de los Enamorados, los zulianos han comenzado a recorrer el centro de Maracaibo y distintos…

Por Haroldo Manzanilla

Con la ilusión de COMÉRSELA el 14 Feb, zulianos buscan el detalle perfecto
Foto: Xiomara Solano
A pocos días del Día de los Enamorados, los zulianos han comenzado a recorrer el centro de Maracaibo y distintos establecimientos comerciales en busca del regalo ideal para sorprender a sus parejas. Desde ya, el movimiento en tiendas y calles se ha intensificado con compradores que buscan detalles especiales para celebrar la ocasión.

Foto: Xiomara Solano
Foto: Xiomara Solano
Foto: Xiomara Solano

Entre los artículos más solicitados destacan los arreglos florales, las rosas y los globos de helio con dedicatorias personalizadas. Asimismo, las tazas personalizadas, las cajas de madera con dulcería y globos, las tarjetas con mensajes románticos y la perfumería están entre las opciones preferidas. Además, los relojes, la bisutería y los splash también figuran entre los obsequios más buscados.

Los comerciantes han reforzado sus inventarios y ofrecen promociones especiales para atraer a los compradores de última hora. "Desde la semana pasada ha aumentado la demanda de arreglos florales y detalles personalizados. La gente busca regalos únicos y significativos", comentó María Fernández, dueña de una tienda de regalos en el casco central.

Foto: Xiomara Solano
Foto: Xiomara Solano
Foto: Xiomara Solano
Foto: Xiomara Solano

Por su parte, los compradores destacan la variedad de opciones y precios en los distintos locales. "Siempre trato de comprar algo diferente cada año. Me gustó una caja de madera con dulces y globos, es un detalle bonito y especial", expresó José Ramírez, mientras recorría el centro de la ciudad en búsqueda del obsequio ideal.

Los precios de los obsequios son accesibles y varían según el tipo y tamaño del detalle. Se pueden encontrar opciones desde 1 dólar hasta 25 dólares, lo que permite que todos puedan encontrar un regalo acorde a su presupuesto y sorprender a esa persona especial.

Foto: Xiomara Solano

Con la llegada del 14 de febrero, se espera que la afluencia de personas en tiendas y centros comerciales continúe en aumento, confirmando así que el amor y el romanticismo siguen vigentes en el corazón de los zulianos.

Foto: Xiomara Solano
Foto: Xiomara Solano
Foto: Xiomara Solano
Foto: Xiomara Solano
Foto: Xiomara Solano
Foto: Xiomara Solano
Foto: Xiomara Solano
Foto: Xiomara Solano
Foto: Xiomara Solano
Foto: Xiomara Solano
Foto: Xiomara Solano
Foto: Xiomara Solano

