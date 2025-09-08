Lunes 08 de septiembre de 2025
Al Dia

Con la llegada de la sagrada imagen de Chiquinquirá inicia el acto de los 496 años de Maracaibo en el Teatro Baralt

Con un majestuoso acto protocolar realizado desde las instalaciones del legendario Teatro Baralt, este lunes ocho de septiembre la Alcaldía…

Por José Gregorio Flores

Con la llegada de la sagrada imagen de Chiquinquirá inicia el acto de los 496 años de Maracaibo en el Teatro Baralt
Con un majestuoso acto protocolar realizado desde las instalaciones del legendario Teatro Baralt, este lunes ocho de septiembre la Alcaldía de Maracaibo y la Cámara Municipal celebró los 496 años de la fundación de la Ciudad del Sol Amada.

Foto: Xiomara Solano

Diferentes personalidades del ámbito político, económico y cultural de la ciudad se dieron cita en esta actividad que también contó con la presencia de Giovanny Villalobos, Secretario de Cultura de la Gobernación del Zulia y parte de la plana de concejales que integran el Concejo Municipal.

Foto: Xiomara Solano

El orador de orden del acto fue el padre Neward Andrade, párroco de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. El presidium estuvo conformado por las principales autoridades municipales entre la que destaca la presencia del Alcalde Gian Carlo Di Martino, Jesse Gascon, presidenta del Concejo Municipal de Maracaibo, la diputada Magdelys Valbuena, presidenta del Consejo Legislativo del Zulia (CLEZ), legislador Arnoldo Olivares, director del Ayuntamiento local, entre otras.

Foto: Xiomara Solano

Foto: Xiomara Solano

Foto: Xiomara Solano

Foto: Xiomara Solano

Foto: Xiomara Solano

Foto: Xiomara Solano

Noticia al Día/Avance…

