Con misa de cuerpo presente, gaiteros zulianos despedirán a Tito Delgado

La despedida en Maracaibo del reconocido cantautor, compositor y co-fundador del Conjunto Barrio Obrero de Cabimas (BOC), don Tito Delgado, se realizará este miércoles 30 de octubre a las 10 de la mañana en la Basílica.

Tito Delgado Medina, decimista, gaitero, compositor, cantante y docente, fallecido al amanecer de este 29 de octubre en Cabimas, será homenajeado por sus cultores amigos en la Basílica Santuario de Chiquinquirá.

Representantes de Fundagraez y del Instituto Municipal de la Gaita Ricardo Aguirre (IMGRA), entes de la Región que promueven la enseñanza de la gaita de furro, invitan a sus familiares, gaiteras y gaiteros del estado a participar de la Misa de cuerpo presente para darle el último adiós a don Tito Delgado, baluarte cultural de Cabimas.

Noticia al Día con información de Fundagraez / IMGRA