Con un magistral concierto cerró el segundo Festival de Guitarra Clásica "Ciro Adarme" en la Biblioteca Pública del Zulia

Con magistrales presentaciones individuales y un espléndido concierto, en horas de la tarde de este sábado 30 de noviembre, cerró el segundo Festival de Guitarra Clásica "Ciro Adarme" en las instalaciones de la Biblioteca Pública del estado Zulia, ubicada en la avenida 2 (El Milagro) de Maracaibo.

Esta velada cultural contó con la asistencia de sus organizadores como lo fueron el músico y lutier Eduardo Franco Vivas, la profesora Ana Huang Labarca, adscrita al Sistema Nacional de Orquestas y el Doctor Alejandro Bruzual, quien vino desde la capital del país como invitado especial.

El cierre del festival fue con un concierto bajo la dirección de la profesora Ana Huang Labarca. Foto: José Gregorio Flores.

El recital inició con la presentación individual de destacados guitarristas locales, alumnos de la profesora Huang y miembros de "El Sistema" y otros provenientes de otras regiones del país como Barquisimeto, Maracay y Caracas. Cada una de éstas, estuvo cargada de mucha emotividad y pasión por lo clásico.

Entre las interpretaciones individuales se destacaron los guitarristas Luigi González (quien vino desde Caracas para tocar La Gran Jota de Francisco Tárrega y Son del barrio del maestro cubano Eduardo Martin) y Axley Pérez (procedente de Maracay), ejecutante de la Fantasía Op. 30 de Fernando Sor.

Mairé Villa (17), interpretó Capriccio (Caruli). Foto: José Gregorio Flores.

También destacó la presentación del joven Daniel Meléndez (Barquisimeto), quien interpretó la Canción del ladrón (Llobet), Sons of Carrilhoes de Joao Pernambuc, Milonga de Jorge Cardoso, Nostalgia (Rodrigo Riera) y el Vals homenaje a Raúl Borges (Cisneros).

Axley Pérez (procedente de Maracay), ejecutante de la Fantasía Op. 30 de Fernando Sor. Foto: José Gregorio Flores.

Asimismo, resaltó la intervención de la joven Mairé Villa, quien ejecutó Capriccio (Caruli) y de la profesora Ana Huang Labarca quien hizo un dueto con la cantante lírica Mary Shwartz, en el que interpretaron dos seguidillas denominadas Come again y Flow my tears, ambas del músico inglés John Downland.

Daniel Meléndez (Barquisimeto), interpretó la Canción del ladrón (Llobet), Sons of Carrilhoes de Joao Pernambuc, Milonga de Jorge Cardoso, Nostalgia (Rodrigo Riera) y el Vals homenaje a Raúl Borges. Foto: José Gregorio Flores.

Luego, la clausura de este segundo festival estuvo a cargo de la Orquesta de Guitarra "Ciro Adarme", bajo la dirección de la profesora Ana Huang Labarca, en la cual participaron 33 guitarristas (en su mayoría adolescentes) para interpretar las obras Linda Perijanera (Ramiro Quintero) y la Danza Galana de Jesús Parra Bernal, ambas con arreglos del maestro Adarme.

Por su parte, el Doctor Alejandro Bruzual habló sobre la importancia que tiene la realización de este tipo de actividades culturales tanto en Maracaibo como en el resto de Venezuela, tomando en cuenta la descomposición social que enfrenta la juventud en todo el mundo. Aseguró que desde los años 90 no se realizaba en el Zulia un festival donde la protagonista fuera la guitarra clásica.

La profesora Ana Huang Labarca hizo un dueto con la cantante lírica Mary Shwartz. Foto: José Gregorio Flores.

Luigi González vino desde Caracas para tocar La Gran Jota de Francisco Tárrega y Son del barrio del maestro cubano Eduardo Martin. Foto: José Gregorio Flores.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos: José Gregorio Flores / Xiomara Solano